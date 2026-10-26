En esta noticia Cada cuánto se puede cambiar

La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) exige una reestructuración operativa y financiera en el sector corporativo. Ante este escenario, la adecuación no debe limitarse a un mero trámite administrativo o legal, sino concebirse como un proyecto transversal que involucra a las áreas de Recursos Humanos, Finanzas y Administración.

Federico Diez, director general de Estrategia Comercial de Grupo ST, abordó los aspectos clave que las empresas deben contemplar antes de la entrada en vigencia del sistema, el derecho a la libre elección de la administradora y el impacto del nuevo marco regulatorio en la competitividad.

“Recomendamos abordar el tema FAL como un proyecto transversal que requiere definiciones financieras, de capital humano y operativas”, explicó.

Un aspecto relevante del esquema es que evita la asignación arbitraria si las empresas toman una decisión a tiempo. En caso de no seleccionar una entidad habilitada, la regulación asignará una de oficio, lo que podría derivar fondos hacia estrategias de inversión no alineadas con las necesidades reales de la compañía.

Cada cuánto se puede cambiar

A partir de junio de 2027, las empresas contarán con ventanas semestrales de portabilidad para evaluar el desempeño y eventualmente cambiar de administradora.

Para realizar una elección adecuada, es fundamental analizar tres pilares: la trayectoria y solvencia, evaluando la experiencia del gestor de fondos en la administración de patrimonio bajo diferentes contextos económicos; la estrategia de inversión, constatando que la política del fondo preserve el valor del capital y cubra los riesgos de liquidez; y el servicio junto al acompañamiento, valorando el asesoramiento continuo y la capacidad de respuesta de la entidad a lo largo de toda la relación comercial. “Este producto no está pensado para maximizar rendimientos asumiendo riesgos elevados, sino para cubrir pasivos laborales”, remarcó el directivo.

Desde Grupo ST —plataforma de servicios financieros que administra cerca de u$s 1500 millones mediante MegaQM— impulsan un modelo que trasciende la custodia del fondo. Además de diseñar estrategias para preservar el valor del capital frente a contingencias, la entidad complementa la oferta con financiamiento, avaluación de proyectos, seguros de protección corporativa y soluciones para la gestión de liquidez operativa a través de su sociedad de bolsa.

Diez concluyó que la reforma introducida por la Ley de Modernización Laboral brinda herramientas de flexibilización y formalización que contribuyen a una agenda de productividad.