En esta noticia Recuperación

Tras la interrupción del suministro eléctrico del sábado pasado, la empresa Edenor dio más detalles sobre las causas e informó que el incidente se originó en un interruptor de alta tensión de la Subestación Malaver , en el partido de San Martín.

“De acuerdo con los análisis realizados hasta el momento, durante una maniobra uno de los componentes del interruptor de 220 kV no completó correctamente su recorrido y quedó en una posición intermedia”, indicó la compañía distribuidora a través de un comunicado.

De esta forma, la situación “provocó una descarga eléctrica en el interior del equipo y derivó en la interrupción del servicio”.

Edenor agregó que “el interruptor afectado, fabricado por ABB e instalado en 2012, había sido inspeccionado en tiempo y forma, de acuerdo con las normas y procedimientos correspondientes”.

Recuperación

Tras el incidente, la empresa “inició las maniobras necesarias para recuperar el suministro de manera progresiva”.

De esta forma, destacó que “ a los 30 minutos ya se había restablecido más de la mitad del servicio inicialmente afectado y, en menos de una hora, la totalidad del suministro se encontraba normalizada”.

Por otra parte, indicaron que los equipos técnicos de Edenor “continúan analizando el interruptor junto con el fabricante para determinar con mayor precisión qué provocó el desperfecto”.