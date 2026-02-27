El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó este viernes dos nuevos proyectos mineros por u$s 1140 millones. Se trata de la ampliación de la mina de oro Veladero, en San Juan, y del desarrollo de Diablillos, un yacimiento de oro y plata ubicado en Salta. El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en X. “Con estos, ya son 12 los proyectos aprobados, con inversiones por más de u$s 26.000 millones”, destacó el funcionario. Según precisó, la ampliación de Veladero implicará una inversión de u$s 380 millones, mientras que Diablillos demandará u$s 760 millones. En conjunto, los emprendimientos generarán más de 2300 puestos de trabajo directos e indirectos en San Juan, Salta y Catamarca, además de exportaciones estimadas en u$s 750 millones anuales. El proyecto de ampliación de Veladero había sido presentado a mediados del año pasado por Barrick Mining, la compañía que opera el yacimiento en sociedad con Shandong Gold. El plan contempla aumentar la capacidad productiva mediante nuevas fases en el valle de lixiviación para optimizar las reservas de alta ley de oro y plata. La ampliación apunta a sumar 1,6 millones de onzas adicionales, lo que podría traducirse en exportaciones extra por alrededor de u$s 3800 millones a lo largo de la vida útil del proyecto, además de mayores regalías provinciales e impuestos. Veladero es hoy el principal complejo exportador de oro del país. Opera a más de 4000 metros de altura en la cordillera de los Andes y, desde el inicio de sus operaciones en 2005, inyectó más de u$s 12.700 millones en la economía argentina entre compras, salarios e impuestos, según datos de la empresa. El segundo proyecto aprobado es Diablillos, desarrollado por la canadiense AbraSilver Resource. Ubicado en Salta, el yacimiento es uno de los proyectos de plata y oro más avanzados del país. Cuenta con recursos medidos e indicados por 186 millones de onzas de plata y 1,6 millones de onzas de oro, con leyes promedio de 79 g/t de plata y 0,66 g/t de oro. Además de Diablillos, AbraSilver mantiene un acuerdo de opción y joint venture con Teck en el proyecto La Coipita, en San Juan, lo que la posiciona como uno de los jugadores que buscan consolidarse en la nueva ola de inversiones metalíferas. Con estos dos nuevos proyectos ya suman 12 las iniciativas que ingresaron en el RIGI. En total suman más de u$s 26.000 millones de inversión comprometida. Además, existen múltiples planes en evaluación que podrían ampliar significativamente ese monto en los próximos meses. Entre los proyectos ya aprobados figuran desarrollos en energía, minería e industria. En minería, el régimen ya incluye proyectos de litio y cobre. El proyecto Rincón, en Salta, impulsado por Rio Tinto, fue autorizado con una inversión estimada en u$s 2724 millones. También ingresó Hombre Muerto Oeste, en Catamarca, con una inversión cercana a los u$s 217 millones. Además, en San Juan, el proyecto Los Azules, uno de los principales desarrollos de cobre del país, logró ingresar al RIGI con una inversión proyectada en torno a los u$s 2700 millones, convirtiéndose en uno de los casos emblemáticos del régimen para el sector cuprífero.