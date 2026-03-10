Philippe d’Ornano es la primera vez que visita la Argentina. Si bien Sisley llegó hace 30 años, el hijo de sus fundadores, los condes Hubert e Isabelle d’Ornano, dedica 90 días del año a visitar los mercados donde está la marca aún no había visitado el país. En esta ocasión, la decisión de venir personalmente a conocer la operación local de la empresa familiar de cosmética que creó su padre hace 50 años estuvo relacionada al cambio de modelo de negocios y a la oportunidad de crecimiento que ve el empresario en el mercado local en este nuevo contexto. La marca francesa, que tiene presencia en más de 100 países, decidió concentrar la distribución en una sola firma y ampliar su red de puntos de venta. Así, en alianza con Juleriaque estará presente en las 50 sucursales que tiene la cadena en todo el país. Hasta el año pasado, Sisley tenía un acuerdo con Caimexpro, empresa que importaba y distribuía en el país. A la vez que otras firmas con locales propios también distribuían los productos. “Llegamos al final de un período, necesitábamos un cambio. Juleriaque está haciendo un gran trabajo en la Argentina y tiene un equipo que puede dar la calidad de servicio que nuestros productos necesitan. Entiende el potencial de la marca”, señaló el d´Ordano que hoy ocupa el cargo de presidente de la firma reconocida por la innovación. La Argentina pelea el tercer lugar en importancia en la región con Colombia, detrás, por supuesto de México y de Brasil, donde está la única subsidiaria que tiene Sisley en América del Sur y también la única maison o “cuasi-maison”, como la definió el mismo d´Ordano a la gran boutique que tienen en San Pablo. En el país, la marca de cosmética y perfumes supo tener una subsidiaria que cerró por la imposibilidad de enviar ganancias a las casas matrices. Sin embargo, ante el cambio en esta disposición, d´Ornano aseguran que no analizan la posibilidad de volver al país de forma directa. “En el último tiempo no fue fácil ingresar productos a la Argentina, pero esta complicación ya ha pasado y creemos que el país tiene mucho potencial”, remarcó el presidente de la marca cuya facturación proviene en un 90% de las ventas internacionales. Como en el resto del mundo, el producto de Sisley que más se vende en la Argentina son los perfumes seguidos por maquillaje. En tercer lugar se ubica skin care, un segmento cuyo market share en el país es más bajo que el mundial y que el experto en el negocio cree que hay una gran oportunidad para desarrollarlo muchísimo más. “En el caso del segmento de cuidado del cabello, era un mercado medio-masivo y con Hair Rituel, fue la primera vez que se creó una marca de alta gama en esta categoría”, aseguró el francés. Sisley nació hace 50 años de la mano de los padres de Philippe, los condes de d´Ornano. Sin embargo, la familia tiene una tradición en el sector de la cosmética que se remonta una generación más atrás. El abuelo del actual presidente de la marca fue cofundador de Lancome junto a Armand Petitjean. En 1964, la empresa fue adquirida por el Grupo L´Oreal. Desde su creación, Sisley ha querido mantenerse como una marca independiente, familiar y personal. “Nuestra pasión es la creación de productos. No trabajamos de hacer lujo, trabajamos de hacer calidad”, es uno de los lemas que repite el francés, que compite a nivel mundial con gigantes del lujo. “No nos ha ido nada mal”, aseguró. “Crecimos un 130% en los últimos 10 años”, puso en números. El número uno contó que no necesitan ir a la Bolsa para financiarse. “Por mucho tiempo no tuvimos ganancias; todo lo reinvertíamos”, mencionó. Así, d´Ornano explicó que hoy por hoy prefieren crear los productos ellos y no comprar otras empresas. A la vez, señaló que tampoco están a la venta, si bien en muchas ocasiones recibieron propuestas. Desde el lado de sus clientes también lograron posicionarse como una marca aspiracional con valor percibido. “Cuando la gente conoce Sisley dice: “es muy buen producto y, a la vez, “es muy caro”“, contó su número uno, ex jugador de rugby y fanático del surf.