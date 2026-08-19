Naturgy integra la sostenibilidad dentro de su modelo de negocio con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) que guían cada decisión operativa. Así lo planteó Verónica Argañaraz, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la compañía, durante su participación en un evento del sector, donde subrayó que para la empresa el concepto no es abstracto ni periférico: “La sostenibilidad es lo que marca la ruta hacia donde vamos”.

Argañaraz explicó que Naturgy opera como empresa de servicios públicos con presencia en varias provincias argentinas —Buenos Aires, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Jujuy, donde distribuye gas natural, y en San Juan, donde distribuye energía eléctrica—, lo que convierte a la agenda ASG en una herramienta concreta de gestión territorial. “Estamos totalmente dentro del negocio con el concepto de sostenibilidad, no la vemos como algo abstracto, sino que está integrado dentro de la agenda de nuestro negocio”, afirmó la directiva.

La ejecutiva detalló que las decisiones cotidianas de la empresa se toman con esos tres criterios como marco. “Las decisiones que se toman todos los días se hacen con criterios ASG: ambiente, social y gobernanza. Es una decisión de gobernanza, de grupo”, precisó Argañaraz. Ese enfoque implica, según explicó, relevar los puntos de dolor de cada comunidad donde la compañía opera para mitigar riesgos o detectar oportunidades. Como ejemplo, mencionó la presencia de Naturgy en el Paso de Jama, a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. “Se trata de entender cuál es la situación de cada comunidad”, señaló.