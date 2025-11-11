Tras una nueva edición del Cyber Monday, las promociones no se detienen. Algunos de los principales supermercados del país mantienen rebajas en artículos tecnológicos, como televisores Smart TV y equipos electrónicos.

En esta ocasión, Coto y Carrefour extienden sus descuentos con precios especiales y financiación en cuotas sin interés, tanto en sus plataformas online como en los locales presenciales.

Ambos supermercados ofrecen televisores con hasta 47% off y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés, una oportunidad ideal para quienes buscan renovar su pantalla antes de fin de año.

Descuentos en Coto

El supermercado Coto mantiene promociones en varios modelos de Smart TV BGH, Philips y THS, con rebajas de hasta 25% en un pago. Entre las opciones destacadas:

Smart TV BGH 55’’ – $ 622.499 (25% off en un pago)

Smart TV THS 43’’ – $ 307.499 (25% off)

Smart TV BGH 43’’ – $ 359.999 (20% off)

Smart TV BGH 65’’ 4K – $ 974.999 (25% off)

Smart TV Philips 43’’ – $ 367.499 (25% off)

Ofertas en Carrefour

Por su parte, Carrefour apuesta por una amplia variedad de televisores de Hyundai, Philips, Noblex, LG y Toshiba, con descuentos que llegan al 47% y facilidades de pago en hasta 12 cuotas sin interés.

Algunas de las promociones más destacadas:

Smart TV Android Hyundai 50’’ – $599.000 (10% off, 9 cuotas sin interés)

Smart TV Philips 43’’ – $319.000 (47% off, 3 cuotas sin interés)

Smart TV Noblex 58’’ – $899.000 (20% off, 12 cuotas sin interés)

Smart TV LG 65’’ – $1.699.000 (15% off, 9 cuotas sin interés)

Smart TV Toshiba 55’’ 4K – $599.000 (32% off, 6 cuotas sin interés)

Una oportunidad para renovar tecnología

Tanto Coto como Carrefour buscan extender el impulso del Cyber Monday con nuevas oportunidades para los consumidores.

Con descuentos de hasta casi la mitad del precio original y planes de financiación sin interés, los supermercados se posicionan como una alternativa atractiva frente a las grandes cadenas de electrónica.

Estas ofertas pueden consultarse directamente en las tiendas online de ambas cadenas, aunque la disponibilidad puede variar según la sucursal y el stock.