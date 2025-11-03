En esta noticia
Esta semana tendrá lugar en toda Argentina una nueva edición del CyberMonday, un evento de promociones ideal para cambiar los celulares y aprovechar todas las ofertas que ofrecen las distintas plataformas de ventas, en particular en tecnología o consumo masivo.
Uno de los mejores beneficios que solía ofrecer esta fecha eran las cuotas sin interés, aunque ahora son mucho más frecuentes en los comercios, se puede acceder a pagos fijos de hasta 24 cuotas. Otras de las oportunidades es comprar un dispositivo móvil por menos de $ 200.000 en total.
¿Cuáles son los beneficios de comprar en el Cyber Monday?
Este evento, que se extiende del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, permite acceder a distintas oportunidades de comprar con ventajas para los consumidores, aunque también se recomienda tener realizar un seguimiento del precio del producto.
Los beneficios de este evento
- Financiación en cuotas sin interés: 6, 12, 18 y, en ocasiones, hasta 24 pagos fijos de los distintos bancos.
- Descuentos directos sobre el precio de lista.
- Ofertas en 2x1.
- Combos (“bundles”) en distintos productos.
- Descuentos adicionales con tarjetas de crédito y débito.
¿Cuáles son los celulares que se venden por menos de $ 200.000?
Cada edición de Cyber Monday cuenta con la participación de muchas empresas de tecnología y de distintas tiendas que venden estos productos. En particular, estas son algunas de las mejores ofertas en celulares:
- Motorola Moto E15+ $ 170.000
- Samsung Galaxy A06 $ 200.00
- Samsung A06 Light Blue $ 200.000
- TCL 501 $ 93.999
- ZTE Blade $ 95.000
- TCL 503 $ 130.000
- Noblex N-62: $ 140.000
- ZTE Blade A55: $ 133.000
- Motorola G05 $ 190.000
- Ipro A1 Mini Black $ 33.250
¿Cómo comprar más barato en el Cyber Monday?
Estos tips son ideales para evitar perder dinero y para aprovechar al máximo las ofertas de esta semana.
- Investigar y registrarse previamente en el local deseado para mayores beneficios.
- Configurar alertas y geolocalización.
- Muchas tiendas ofrecen promociones orientadas a la geolocalización, publicando ofertas exclusivas para determinadas provincias o ciudades. Activar la ubicación puede desbloquear acceso a beneficios locales.
- Comparar precios antes de la fecha del evento.
- Verificar el stock del producto deseado.
- Ver las promociones bancarias y la financiación.
- Revisar las condiciones de garantía directo del fabricante.
- Corroborar los costos del envío y las condiciones.
- Chequear las políticas de devolución.
- Evaluar las promociones y todo lo que incluye el producto.
¿Cómo comparar precios y detectar verdaderas ofertas en CyberMonday?
En Argentina existen diversos sitios que permiten comparar precios y verificar la evolución de los valores antes, durante y después del CyberMonday:
- Precialo: permite buscar un producto, ver qué comercios lo ofrecen, el precio vigente y su evolución histórica, lo que ayuda a detectar aumentos previos al evento.
- Historial.com.ar: ofrece seguimiento de precios para productos de múltiples tiendas, y notifica cuando el precio baja respecto a la tendencia habitual.
- Comparacity: aunque menos mencionada últimamente, estaba listada entre los comparadores más completos en Argentina.