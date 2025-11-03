Esta semana tendrá lugar en toda Argentina una nueva edición del CyberMonday, un evento de promociones ideal para cambiar los celulares y aprovechar todas las ofertas que ofrecen las distintas plataformas de ventas, en particular en tecnología o consumo masivo.

Uno de los mejores beneficios que solía ofrecer esta fecha eran las cuotas sin interés, aunque ahora son mucho más frecuentes en los comercios, se puede acceder a pagos fijos de hasta 24 cuotas. Otras de las oportunidades es comprar un dispositivo móvil por menos de $ 200.000 en total.

Fuente: 1189730535 Xavier Lorenzo

¿Cuáles son los beneficios de comprar en el Cyber Monday?

Este evento, que se extiende del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, permite acceder a distintas oportunidades de comprar con ventajas para los consumidores, aunque también se recomienda tener realizar un seguimiento del precio del producto.

Los beneficios de este evento

cuotas sin interés : 6, 12, 18 y, en ocasiones, hasta 24 pagos fijos de los distintos Financiación ende los distintos bancos

Descuentos directos sobre el precio de lista.

Ofertas en 2x1.

Combos (“bundles”) en distintos productos.

Descuentos adicionales con tarjetas de crédito y débito.

¿Cuáles son los celulares que se venden por menos de $ 200.000?

Cada edición de Cyber Monday cuenta con la participación de muchas empresas de tecnología y de distintas tiendas que venden estos productos. En particular, estas son algunas de las mejores ofertas en celulares:

Motorola Moto E15+ $ 170.000

Samsung Galaxy A06 $ 200.00

Samsung A06 Light Blue $ 200.000

TCL 501 $ 93.999

ZTE Blade $ 95.000

TCL 503 $ 130.000

Noblex N-62: $ 140.000

ZTE Blade A55: $ 133.000

Motorola G05 $ 190.000

Ipro A1 Mini Black $ 33.250

¿Cómo comprar más barato en el Cyber Monday?

Estos tips son ideales para evitar perder dinero y para aprovechar al máximo las ofertas de esta semana.

Investigar y registrarse previamente en el local deseado para mayores beneficios.

Configurar alertas y geolocalización.

Muchas tiendas ofrecen promociones orientadas a la geolocalización, publicando ofertas exclusivas para determinadas provincias o ciudades. Activar la ubicación puede desbloquear acceso a beneficios locales.

Comparar precios antes de la fecha del evento.

Verificar el stock del producto deseado.

Ver las promociones bancarias y la financiación.

Revisar las condiciones de garantía directo del fabricante.

Corroborar los costos del envío y las condiciones.

Chequear las políticas de devolución.

Evaluar las promociones y todo lo que incluye el producto.

¿Cómo comparar precios y detectar verdaderas ofertas en CyberMonday?

En Argentina existen diversos sitios que permiten comparar precios y verificar la evolución de los valores antes, durante y después del CyberMonday: