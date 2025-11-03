En esta noticia

Esta semana tendrá lugar en toda Argentina una nueva edición del CyberMonday, un evento de promociones ideal para cambiar los celulares y aprovechar todas las ofertas que ofrecen las distintas plataformas de ventas, en particular en tecnología o consumo masivo.

Uno de los mejores beneficios que solía ofrecer esta fecha eran las cuotas sin interés, aunque ahora son mucho más frecuentes en los comercios, se puede acceder a pagos fijos de hasta 24 cuotas. Otras de las oportunidades es comprar un dispositivo móvil por menos de $ 200.000 en total.

¿Cuáles son los beneficios de comprar en el Cyber Monday?

Este evento, que se extiende del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, permite acceder a distintas oportunidades de comprar con ventajas para los consumidores, aunque también se recomienda tener realizar un seguimiento del precio del producto.

Los beneficios de este evento

  • Financiación en cuotas sin interés: 6, 12, 18 y, en ocasiones, hasta 24 pagos fijos de los distintos bancos.
  • Descuentos directos sobre el precio de lista.
  • Ofertas en 2x1.
  • Combos (“bundles”) en distintos productos.
  • Descuentos adicionales con tarjetas de crédito y débito.

¿Cuáles son los celulares que se venden por menos de $ 200.000?

Cada edición de Cyber Monday cuenta con la participación de muchas empresas de tecnología y de distintas tiendas que venden estos productos. En particular, estas son algunas de las mejores ofertas en celulares:

  • Motorola Moto E15+ $ 170.000
  • Samsung Galaxy A06 $ 200.00
  • Samsung A06 Light Blue $ 200.000
  • TCL 501 $ 93.999
  • ZTE Blade $ 95.000
  • TCL 503 $ 130.000
  • Noblex N-62: $ 140.000
  • ZTE Blade A55: $ 133.000
  • Motorola G05 $ 190.000
  • Ipro A1 Mini Black $ 33.250

¿Cómo comprar más barato en el Cyber Monday?

Estos tips son ideales para evitar perder dinero y para aprovechar al máximo las ofertas de esta semana.

  • Investigar y registrarse previamente en el local deseado para mayores beneficios.
  • Configurar alertas y geolocalización.
  • Muchas tiendas ofrecen promociones orientadas a la geolocalización, publicando ofertas exclusivas para determinadas provincias o ciudades. Activar la ubicación puede desbloquear acceso a beneficios locales.
  • Comparar precios antes de la fecha del evento.
  • Verificar el stock del producto deseado.
  • Ver las promociones bancarias y la financiación.
  • Revisar las condiciones de garantía directo del fabricante.
  • Corroborar los costos del envío y las condiciones.
  • Chequear las políticas de devolución.
  • Evaluar las promociones y todo lo que incluye el producto.

¿Cómo comparar precios y detectar verdaderas ofertas en CyberMonday?

En Argentina existen diversos sitios que permiten comparar precios y verificar la evolución de los valores antes, durante y después del CyberMonday:

  • Precialo: permite buscar un producto, ver qué comercios lo ofrecen, el precio vigente y su evolución histórica, lo que ayuda a detectar aumentos previos al evento.
  • Historial.com.ar: ofrece seguimiento de precios para productos de múltiples tiendas, y notifica cuando el precio baja respecto a la tendencia habitual.
  • Comparacity: aunque menos mencionada últimamente, estaba listada entre los comparadores más completos en Argentina.