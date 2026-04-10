Los Simpson traspasaron la pantalla y hoy funcionan como una referencia clave del costo de vida: su clásico modelo familiar -tres hijos, un solo ingreso, salidas, chango lleno y algún que otro gustito- sirve para medir cuánto cuesta hoy sostener a una familia tipo. Un informe de Focus Market pone números a ese ejercicio: compara precios, salarios y gastos en la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile para responder una pregunta simple, pero incómoda: cuánto hay que ganar hoy para vivir como Homero. “Es un ejercicio comparativo que permite entender cómo varían las posibilidades de consumo y organización familiar según el país, el nivel de ingresos y la estructura de precios”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora. El punto de partida es el nivel de ingresos de cada país. Antes de gastar, hay que mirar cuánto entra y ahí ya aparecen las primeras diferencias: Chile lidera con un salario promedio de u$s 1518, seguido por Argentina con u$s 1293 y Uruguay con u$s 1273. En el otro extremo, se ubican Brasil (u$s 621), Bolivia (u$s 608) y Paraguay (u$s 598). El supermercado muestra una de las distorsiones más marcadas. Argentina aparece entre los países más caros en varios básicos: Aunque hay excepciones (vino, papas o arroz más baratos), el balance general es claro: llenar el chango en el país no es barato. A nivel mensual, la canasta para una familia de cinco queda así: Pero el dato clave no es el precio, sino el esfuerzo: en Argentina y Chile, ese gasto representa alrededor de un tercio del salario. En Brasil y Paraguay, más de la mitad. “Esto genera un escenario donde el poder adquisitivo depende en gran medida de la composición del hogar, la estabilidad laboral y la capacidad de adaptación al contexto económico”, detalló Di Pace. Las salidas también pesan en el presupuesto familiar. Una de las tradiciones más importantes de la familia Springfield es el almuerzo semanal en Krusty Burger. Comer en una cadena tipo fast food para cuatro rondaría los u$s 48 en el caso de la Argentina; los u$s 49 en Uruguay y u$s 22 en Paraguay. En paralelo, una cena para dos en restaurante se ubica en torno a los u$s 56 para los argentinos, casi empatada con Uruguay, donde el ticket promedio ronda los u$s 57. Chile se mantiene competitivo con unos u$s 51. En el otro extremo, Brasil, Paraguay y Bolivia presentan los valores más bajos de la región, con costos que oscilan entre los u$s 26 y los u$s 31 por pareja. “Mirado en perspectiva regional, Argentina no sale bien parada en ninguno de los dos rubros. El menú de comida rápida para toda la familia es un 6% más caro que el promedio regional, aunque la brecha más notable aparece en la cena a la carta: comer para dos en un restaurante de categoría media cuesta un 32% más que la media de la región”, indica el informe de la consultora. Por otro lado, mantener la casa de los Simpson en pie representa otro golpe al presupuesto. Alquiler, luz, gas, agua, internet y transporte conforman ese bloque de gastos que no se puede postergar ni negociar. Sumando todos esos ítems, Uruguay vuelve a liderar como el destino más caro: vivir y moverse allí le costaría unos u$s 1447 mensuales. Le sigue Chile con u$s 1113, y luego Paraguay, Argentina y Brasil, con valores que van de u$s 921 a u$s 874. Bolivia aparece como la opción más económica, con un total cercano a los u$s 789. Al mirar cada componente por separado, el panorama argentino muestra algunas sorpresas. El alquiler es un 28% más barato que la media regional. Pero pierde fuerte en: transporte (hasta +66% en taxis) e internet (+97%, el más caro de la región). En Springfield, los Simpson viven en el 742 de Evergreen Terrace: jardín, garage y cuatro dormitorios. Para comprar una casa de 180 m² donde Lisa y Maggie comparten habitación, puede costar hasta u$s 586.000 en Uruguay; hasta u$s 415.000; en Argentina, u$s 324.000 y en Bolivia/Paraguay, desde los u$s 208.000 Pero lo más impactante es el tiempo de ahorro: En ropa de marca, Argentina directamente se despega: un jean de marca puede llegar a los u$s 133, casi el doble que en Brasil o Paraguay, donde el mismo pantalón sale entre u$s 52 y u$s 60. Bolivia ofrece el precio más bajo, cerca de u$s 38. Con las zapatillas deportivas el mapa se redistribuye. Uruguay pasa a ser el más caro, con modelos de Nike o Adidas superando los u$s 120, seguido por Argentina con u$s 99. Chile y Bolivia se ubican en el rango más accesible, entre u$s 69 y u$s 71. “Impuestos a la importación, costos logísticos y estructura de cada mercado explican buena parte de estas brechas”, explica el informe. Sumando todos los gastos, el ingreso necesario para sostener el “estilo Simpson” varía mucho según el país: “El problema, claro, es que el sueldo promedio real en la mayoría de estos países queda bastante por debajo de esos umbrales. Homero en Springfield al menos tiene trabajo fijo, antigüedad y un sindicato que lo respalda. En buena parte de Sudamérica, cubrir el costo de vida de una familia de cinco con un solo ingreso sigue siendo, para la mayoría, una cuenta que no cierra” culminó el director de la Consultora.