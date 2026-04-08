La meta de la vivienda propia sigue siendo, más allá de las diferencias generacionales y las dificultades coyunturales, una constante para una cantidad importante de argentinos. En ese contexto, el costo de la construcción juega un papel importante para quienes buscan alcanzar el sueño de transformarse en propietarios. En ese sentido, la última edición del Índice de Costos de la Construcción que elabora mensualmente Apymeco (la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires) permite ponerle números concretos y actualizados al sueño de la casa propia. Construir una vivienda de 100 metros cuadrados en el Gran Buenos Aires cuesta, a febrero de 2026, unos 202,8 millones de pesos, equivalentes a cerca de 141.500 dólares al tipo de cambio oficial, tal como expresa el más reciente informe de Apymeco. El índice general (IAP) cerró febrero en 13.397,49 puntos sobre una base 100 de octubre de 2015. En el mes mostró una suba de apenas el 0,40%, pero la variación interanual todavía supera el 20%, lo que da cuenta de la presión acumulada sobre los costos del sector. El desglose por componentes revela una dinámica particular en febrero: mientras la mano de obra subió 1,87% impulsada por un nuevo acuerdo salarial del sector, los materiales bajaron 0,85%, con caídas pronunciadas en hierro redondo (-4,44%), artefactos sanitarios (-17,15%) y ascensores (-9,50%). En el otro extremo, los termotanques subieron 18,64% y la carpintería de madera trepó 8,62%. Dentro de la estructura de costos de una obra, la mano de obra representa el 27,18% del precio final, mientras que los materiales explican el 39,67%. El rubro de mayor incidencia individual es la estructura de hormigón armado, con el 23,65% del total, seguida por las instalaciones eléctricas y sanitarias (8,09% cada una). El precio en dólares también aumentó levemente: pasó de u$s 1.427,56/m2 a u$s 1.433,24/m2, una suba del 0,40% en el mes. En términos históricos, el valor en moneda dura se mantiene en máximos desde la salida de la pandemia, aunque lejos del pico de finales de 2017. El informe también advierte sobre la caída en el despacho de cemento: -11,6% respecto de enero y -5,8% frente a febrero de 2025, señal de que la actividad constructiva privada no termina de consolidar la recuperación. El acumulado anual del índice en los dos primeros meses de 2026 es de apenas 1,67%, muy por debajo de la inflación general, lo que sugiere una cierta estabilización relativa de los costos sectoriales. Cabe recordar que el costo publicado por Apymeco no incluye IVA (10,5% sobre mano de obra y 21% sobre materiales), el valor del terreno, los honorarios profesionales, los costos notariales ni el beneficio del desarrollador, ítems que en zonas urbanas pueden incrementar el costo total en un 40% o más.