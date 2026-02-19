En el marco del capítulo número 800 en Fox, el pasado 15 de febrero, su creador Matt Groening brindó una entrevista a The New York Times donde se refirió al fenómeno cultural que provocó Los Simpsons desde hace años. En un momento, le consultaron por la posibilidad de un cierre de esta gran serie animada y fue tajante con su respuesta. El mismo día que se emitió el último capítulo de la serie más longeva de la televisión, Matt Groening cumplió 72 años. El episodio número 800 marca la gran popularidad a lo largo de los años y las generaciones. Marge, Homero, Bart, Lisa y Maggie se enfrentaron a todo tipo de aventuras y se cruzaron con varias figuras internacionales, aunque muchos fanáticos señalan su declive en las últimas entregas. En ese sentido, Matt Groening mencionó: “Considero que Los Simpson es un espacio para diferentes estilos de comedia. Hay muchísimos chistes diferentes en la serie. Si la serie se hubiera mantenido fiel a mi primera visión, que en general era mucho más suave y no tan disparatada, no sé si seguiría en televisión”. Asimismo, aseguró que la serie continuará emitiéndose: “Reinventamos la serie una y otra vez, y los guionistas y animadores intentan sorprenderse a sí mismos una y otra vez. Eso la mantiene fresca”. En la entrevista al medio norteamericano, se le consultó por la posibilidad de darle un cierre a Los Simpson y el dibujante respondió: “Hace unos 15 años me hicieron esta ‘pregunta y dije ‘probablemente estemos más cerca del final que del principio’. Y entonces, los títulos de todo el mundo anunciaban la cancelación de Los Simpson. Así que aprendí a decir que no hay un final a la vista. Seguimos pasándolo bien". “Los Simpson’ seguirá en el aire dentro de mil años. Continuará. Desafortunadamente, los fans dirán que la serie va en decadencia desde hace 500 años”, agregó en tono irónico. El creador de la icónica familia explicó que sus proyectos parece no tener fin, tal es el caso de otros éxitos como el de Futurama. Sin embargo, Los Simpson ya atravesaron un umbral y se convirtieron en un símbolo cultural en el mundo. Los fanáticos ya tienen asegurada su emisión hasta la temporada 40, la cual se veía muy lejos cuando Groening creó a esta familia en 1989.