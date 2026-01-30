Donald Trump declaró emergencia de seguridad nacional contra Cuba y anunció que impondrá nuevos aranceles a los países que suministren petróleo a la nación caribeña. La decisión se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y La Habana, y responde a lo que la administración estadounidense describe como una amenaza directa a su política exterior.

El líder republicano firmó la orden ejecutiva que declara la emergencia nacional en el día de ayer, jueves 29 de enero del 2026. Esta acción representa una intensificación de la política de presión económica hacia el gobierno cubano en medio de una profunda crisis energética en la isla.

Donald Trump declara emergencia nacional y busca sancionar a los países que cooperen con Cuba

A partir de un comunicado de la Casa Blanca, el gobierno cubano fue acusado de representar amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. El documento oficial afirma que el régimen que prevalece en Cuba mantiene relaciones con países y actores que las autoridades federales consideran hostiles, y que también respalda actividades que socavan intereses de Washington.

Donald Trump anunció que impondrá nuevos aranceles a los países aliados estratégicos de Cuba. Fuente: Archivo. Fuente: EPA/BLOOMBERG POOL GRAEME SLOAN / POOL

La Administración Trump considera dentro de estas la cooperación con naciones como Rusia, Irán y la República Popular China, así como apoyo logístico o político a grupos que Estados Unidos considera transnacionales y adversarios estratégicos. Asimismo, la potencia norteamericana ha denunciado violaciones a derechos humanos y falta de libertades fundamentales en la isla.

Trump amenaza con aranceles a los países que colaboren con Cuba

Como parte de la normativa de emergencia de seguridad nacional, Donald Trump anunció que aplicará nuevos aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba. Las tarifas adicionales se aplicarán los bienes importados desde cualquier país, ya sea de forma directa o indirecta.

Bajo esta medida, las autoridades estadounidenses, incluyendo al Secretario de Estado y al Secretario de Comercio, podrán: