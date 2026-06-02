Los días de descanso coincidirán con dos de los festivos más importantes del calendario nacional.

Lo confirmó Educación | Los alumnos no tendrán clases durante 5 lunes y habrá descansos prolongados en todo el país

Los alumnos de colegios públicos y privados de todo el país no tendrán clases los próximos lunes 8 y 15 de junio de 2026 debido a la celebración de dos festivos nacionales reconocidos por la legislación colombiana. Las fechas corresponden a Corpus Christi y al Sagrado Corazón de Jesús, jornadas que permitirán a estudiantes, docentes y personal educativo disfrutar de dos fines de semana largos consecutivos antes del receso de mitad de año.

La suspensión de actividades académicas se aplicará en gran parte de las instituciones educativas del país, ya que ambos días forman parte del calendario oficial de festivos y son considerados jornadas de descanso obligatorio.

¿Por qué no habrá clases el 8 y el 15 de junio?

La razón está relacionada con dos celebraciones religiosas que hacen parte de los festivos nacionales.

El lunes 8 de junio se conmemorará Corpus Christi, mientras que el lunes 15 de junio se celebrará el Sagrado Corazón de Jesús. Aunque estas festividades tienen una fecha litúrgica específica, en Colombia son trasladadas al lunes más cercano gracias a la Ley Emiliani.

Esta normativa permite agrupar ciertos festivos al inicio de la semana para generar puentes festivos que beneficien la movilidad, el turismo y las actividades económicas en distintas regiones del país.

Suspenden las clases el 8 y 15 de junio y todos los estudiantes y maestros tendrán un descanso extra antes de las vacaciones de invierno. ChatGPT - creada con IA

¿Qué estudiantes tendrán descanso durante estos dos festivos?

La suspensión de clases beneficiará a millones de estudiantes de diferentes niveles educativos, entre ellos:

Alumnos de colegios oficiales .

Estudiantes de instituciones privadas.

Niños y jóvenes de educación básica primaria.

Estudiantes de secundaria y media académica.

Algunos alumnos de universidades e instituciones técnicas que suspenden actividades durante los festivos nacionales.

Los docentes, directivos y buena parte del personal administrativo de las instituciones educativas también tendrán descanso durante estas jornadas.

¿Habrá dos fines de semana largos consecutivos en junio?

Sí. El calendario de junio ofrecerá dos puentes festivos seguidos.

El primero se extenderá entre el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio por Corpus Christi. El segundo abarcará el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio por la celebración del Sagrado Corazón.

Esto significa que estudiantes y maestros disfrutarán de dos semanas consecutivas con una jornada académica reducida, algo que muchos consideran un alivio antes de la llegada de las vacaciones de mitad de año.

¿Qué dice la Ley Emiliani sobre estos festivos?

La Ley Emiliani es la norma que permite trasladar varios feriados religiosos y cívicos al lunes siguiente.

Gracias a esta legislación, Colombia cuenta con numerosos puentes festivos a lo largo del año. El objetivo es incentivar el turismo interno, fortalecer las economías regionales y facilitar que los trabajadores y sus familias puedan disfrutar de periodos de descanso más extensos.

Por esta razón, tanto Corpus Christi como el Sagrado Corazón se celebrarán oficialmente los lunes 8 y 15 de junio de 2026.

¿Las vacaciones de invierno comenzarán después de estos festivos?

Aunque las fechas pueden variar según cada entidad territorial y establecimiento educativo, muchos colegios del país programan el receso escolar de mitad de año pocas semanas después de estos festivos.

Por eso, los descansos del 8 y 15 de junio representan una especie de antesala a las vacaciones de mitad de año para millones de estudiantes, quienes comenzarán a transitar desde el 22 de junio una etapa con menos semanas completas de clases.

Las secretarías de Educación y las instituciones educativas serán las encargadas de confirmar los cronogramas específicos de receso para cada región.

¿Cuáles son los próximos festivos de Colombia después del 15 de junio?

Luego de los festivos de Corpus Christi y Sagrado Corazón, el calendario nacional todavía contempla varias jornadas de descanso durante 2026: