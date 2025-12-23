Se agranda la familia en la Corona Holandesa: la reina Máxima y Guillermo anunciaron el nombre del nuevo integrante. (Imagen: archivo)

La reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos han presentado oficialmente a Jagger, el nuevo miembro de la familia real. Este pequeño labrador negro fue dado a conocer al público en el marco de la celebración del Día Mundial de los Animales , el 4 de octubre, una fecha que rinde homenaje al respeto y cuidado de todas las especies.

La noticia fue divulgada a través de la cuenta oficial de la Casa Real neerlandesa, que compartió una entrañable imagen de Jagger junto a Mambo, el otro perro de la familia, en compañía del rey y la reina en los jardines del palacio.

La fotografía se viralizó rápidamente, generando miles de reacciones entre los seguidores de la pareja real, quienes celebraron la llegada del nuevo cachorro.

Descubre el nombre del nuevo integrante de la Corona Holandesa

Con la llegada de Jagger, la familia real incorpora un segundo integrante canino. Mambo, un caniche toy blanco, se ha convertido en una figura reconocida desde 2021, cuando comenzó a aparecer junto a la reina Máxima en diversos eventos y retratos familiares. Desde entonces, ha logrado transformarse en uno de los favoritos del público y ahora comparte protagonismo con su nuevo compañero labrador.

La presencia de Mambo ha sido fundamental para la imagen de la familia real, consolidándose como un símbolo de cercanía y calidez. Su participación en actividades oficiales ha generado un gran interés mediático, lo que ha contribuido a fortalecer la conexión entre la monarquía y la ciudadanía.

La pareja real y su compañía especial en un momento clave

La llegada de Jagger se produce en un contexto particular para Máxima y Guillermo. Sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, se encuentran en diferentes países para sus estudios, lo que deja al matrimonio real acompañado únicamente por sus mascotas.

La familia exhibió una actitud alegre y distendida durante la sesión fotográfica, resaltando la conexión y el afecto que sienten por sus animales.

Hijas de los reyes de los Países Bajos: su educación en el extranjero

Amalia, la heredera al trono, se encuentra inmersa en un programa multidisciplinario que integra Política, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam.

Por otro lado, Alexia cursa estudios de Ingeniería en el University College de Londres, mientras que Ariane, la más joven, prosigue su educación en el Bachillerato Internacional del United World College of the Adriatic, ubicado en Duino, Italia.

Origen y significado del Día Mundial de los Animales

El Día Mundial de los Animales se conmemora el 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís, quien es reconocido como el santo patrón de los animales y del medio ambiente. Esta fecha fue oficialmente establecida en 1929 por la Organización Mundial de Protección Animal durante un congreso en Viena, con el propósito de fomentar el bienestar y la conservación de las especies a nivel global.

La aparición de Jagger no solo aportó ternura a la Casa Real neerlandesa, sino que también subrayó el vínculo especial entre los seres humanos y los animales, un mensaje que la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro promueven con regularidad a través de sus gestos y apariciones públicas.