En un contexto donde cada vez más argentinos buscan alternativas de inversión con respaldo y previsibilidad, el modelo de franquicias gana terreno como una de las opciones más elegidas para emprender. En ese escenario, Dia Argentina se posiciona como uno de los principales jugadores del sector retail, con una estrategia que combina cercanía y ahorro.

La compañía, pionera en implementar franquicias de supermercados hace 25 años, hoy opera el 75% de su red bajo este formato. Con más de 1.000 tiendas distribuidas en siete provincias, el modelo se convirtió en el principal motor de crecimiento de la marca y en una oportunidad concreta para emprendedores locales.

¿Cómo funciona el modelo de Franquicias Dia y cuánto tarda el recupero de inversión?

El esquema de Franquicias Dia está diseñado como una propuesta “llave en mano”, orientada a quienes buscan ingresar al mundo del retail con el respaldo de una marca consolidada y casi tres décadas de trayectoria en el país.

Uno de los puntos más atractivos del modelo es el recupero de la inversión estimado en alrededor de 18 meses, junto con el acompañamiento integral que brinda la compañía en áreas clave como operación, logística, tecnología y gestión comercial.

Actualmente, más de la mitad de los franquiciados trabaja con la marca desde hace más de cinco años, mientras que el 44% administra más de una tienda. El dato refleja no solo la rentabilidad del sistema, sino también la confianza de quienes deciden crecer dentro de la red.

¿Por qué el retail de proximidad gana protagonismo en el consumo argentino?

La cercanía y la practicidad se consolidaron como factores decisivos para los consumidores. En ese contexto, el retail de proximidad se transformó en uno de los formatos con mayor potencial de crecimiento en Argentina.

Con presencia en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta y Jujuy, Dia busca seguir fortaleciendo su red a través de emprendedores locales que conocen las dinámicas de cada barrio y potencian el vínculo con la comunidad.

La estrategia también se apoya en multifranquiciados, quienes hoy gestionan hasta el 60% de las tiendas operadas bajo este esquema y se consolidan como actores clave para el crecimiento sostenido de la compañía.

¿Qué significa la certificación FRANQ que obtuvo Dia Argentina?

En línea con su plan de profesionalización, Dia Argentina obtuvo la certificación FRANQ otorgada por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF). De esta manera, se convirtió en la primera cadena de supermercados del país en recibir este reconocimiento, que distingue modelos de negocio estandarizados, previsibles y sustentables.

El hito coincide con los 25 años del modelo de franquicias de la empresa en Argentina, una etapa que la compañía define como clave para fortalecer el desarrollo económico local, generar empleo genuino y acompañar el crecimiento del ecosistema emprendedor.

¿Qué tendencias del consumo marcaron la última Convención Nacional de Franquicias?

Como sponsor principal de la 20° Convención Nacional de Franquicias organizada por la AAMF, Dia volvió a mostrar su protagonismo dentro del sector.

El encuentro reunió a especialistas y referentes de la economía y los negocios, entre ellos Mario Pergolini y Santiago Bulat, quienes analizaron los desafíos actuales del consumo, la evolución del cliente y el impacto de la tecnología en los modelos comerciales.

Las tendencias de consumo, la transformación digital y la necesidad de adaptarse a un consumidor cada vez más exigente fueron algunos de los ejes centrales de una jornada que volvió a poner al franchising como protagonista de la economía real.