El calendario escolar en Estados Unidos comienza a definirse en distintos distritos a medida que se aprueban las fechas oficiales para el ciclo 2025-2026. En Texas, varias jurisdicciones educativas ya confirmaron cuándo finalizarán las clases, lo que impacta directamente en el inicio del receso de verano. Sin embargo, las fechas no son iguales en todo el país. El fin del ciclo escolar depende de cada distrito y del estado, por lo que puede variar incluso dentro de una misma región, según las decisiones de las autoridades educativas locales. El Distrito Escolar Independiente de Canyon estableció que el último día de clases para los estudiantes será el 22 de mayo de 2026, según el calendario aprobado por su junta educativa. Esta fecha marca el inicio anticipado del receso de verano para alumnos de primaria y secundaria dentro de esa jurisdicción. El calendario también contempla el inicio del ciclo en agosto y los recesos tradicionales como invierno y primavera. La decisión fue tomada tras un proceso de consulta con la comunidad educativa, lo que refleja cómo cada distrito define su propio cronograma escolar en función de sus necesidades. En contraste, el Distrito Escolar Independiente de Houston presenta un calendario diferente. En el ciclo 2025-2026, el último día de clases está fijado para el 4 de junio de 2026, varias semanas después que en Canyon. Para el ciclo siguiente, el distrito ya anticipó ajustes que buscan terminar antes del Día de los Caídos, aunque con cambios en feriados y organización interna. En este contexto, las autoridades educativas reiteran que los calendarios escolares son definidos de manera local, por lo que cada distrito establece cuándo terminan las clases y cuándo comienza el receso de verano para sus estudiantes.