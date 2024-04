Créditos hipotecarios: para las inmobiliarias subirán hasta 20% los precios de los inmuebles

La vuelta de oferta en créditos hipotecarios fue celebrada por las inmobiliarias, que aun con dudas por las características de los préstamos, anticipan que se dinamizarán las ventas. La advertencia en cambio, llega por el lado de los precios. Dicen que habrá una clara suba en los valores de publicación, que llegaría hasta el 20% hasta fin de año.

"Creemos que es una muy buena noticia. Hoy las tasas son poco atractivas porque tenemos una inflación alta. Pero apuntamos a que el IPC vaya acomodando su valor y las tasas bajen. Sin lugar a dudas, vemos un segundo semestre más dinamizado en cantidad de operaciones y una suba en los precios ", explicó Alejandro Ginevra, CEO de GNV Group, una de las desarrolladoras más importantes de Puerto Madero que apuntan al segmento de lujo.

Hoy, según describió el desarrollador, los precios de los inmuebles a la venta están muy bajos comparado a la región. "En nuestra categoría el promedio es de u$s 5000 el metro cuadrado (m2) mientras que en Miami por ejemplo, ese valor es de u$s 20.000 el m2 en el segmento lujo. Deberíamos estar por lo menos en u$s 10.000 por m2. Los créditos van a ayudar a que los precios, lentamente, se acomoden hacia arriba", graficó. Y aseguró que, si el contexto económico acompaña, esperan "llegar a una recuperación del 20% en los valores de cara a fin de año".

Los desarrolladores reconocen que el principal favorecido será el mercado de inmuebles usados pero creen que habrá un efecto "derrame", que movilizará un mayor número de ventas también en las propiedades en pozo. "Apuntamos también a créditos para desarrolladores y a un blanqueo de capitales. Estas dos medidas creemos que llegarán en el muy corto plazo" , agregó Ginevra.

En sintonía, para Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), "el anuncio de nuevas líneas de crédito hipotecario es una noticia muy bienvenida".

Además apuesta que con esta nueva medida el sector poco a poco tienda a normalizarse. "Hacía falta que vuelva el crédito hipotecario para que nuestro sector se normalice y se ponga en línea con lo que ocurre en la región. Todos los países de Latinoamérica tienen este tipo de préstamos, con excepción de muy pocos casos como la Argentina", señaló.

Mientras que desde Criba, una de las mayores constructoras del país, también con su pata como desarrolladora independiente, aseguraron que los "créditos son fundamentales". Dijo Manuel Valdés, director comercial de Criba: "las ventas en nuestros desarrollos se van a dinamizar fuertemente, lo que hará que los precios se recuperen, en promedio, un 20% hasta fin de año".

Cómo influye a las inmobiliarias

Las inmobiliarias apuestan a una recuperación real del sector como consecuencia de las nuevas líneas de créditos.

Si bien la compra y venta de propiedades terminó el primer trimestre con los mejores registros de los últimos seis años, se esperan números aún mas alentadores de cara al segundo semestre del año.

Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, la compraventa de inmuebles subió en marzo un 18,3% respecto a un año atrás, al sumar 3499 registros. Y, además, se trata de un 53,6% más de los números de febrero.

El mercado de compra-venta arrancó el primer trimestre del año con números en alza

"Los propios bancos se van a asombrar de la demanda que van a tener. Por la información que hay disponible, las condiciones son mejores de lo que se podía prever para un contexto inflacionario como este. Está previendo una desaceleración mayor de la inflación a futuro. Es auspicioso, sobre todo, para el mercado del usado", dijo José Rozados, director de Reporte Inmobiliario.

"Va a servir para movilizar zonas en donde hoy no hay demanda como por ejemplo el Microcentro", agregó.

Para los empresarios inmobiliarios la reacción del mercado será inmediata porque hoy hay muchas oportunidades. "Estamos en un contexto en el cual el valor de venta de las propiedades aún se encuentra cerca de su piso histórico, lo que configura una situación ideal para quienes buscan adquirir una vivienda a través de estas líneas de crédito", dijo Marta Liotto, dueña de la inmobiliaria homónima y ex presidente de Cucicba.

De hecho, las consultas ya llegaron a las inmobiliarias. "Estamos asesorando a los interesados en base a lo que se sabe por ahora. La información con la que se cuenta es poca y se va conociendo conforme pasan los días y, sin dudas, comenzará a estar más clara y con más actividad a partir del mes próximo. A medida que vaya pasando el tiempo y se desarrolle la competencia entre los bancos, las condiciones y las tasas de interés se irán acomodando, brindando una mejor oferta a los potenciales compradores", concluyó.

Por último, para Fabián Achával dueño de la inmobiliaria que llave el mismo nombre y asesor inmobiliario, la noticia es positiva pero no se traducirá en un incremento de precios de forma inmediata. "A corto plazo, los aumentos no serán tan grandes. Hasta u$s 80.000 habrá un repunte de precios".

"Si continúa la demanda, se levanta el CEPO, se lanza un blanqueo y se afianzan los créditos, sin lugar a dudas vamos a tener un repunte de precios. Pero sin todos estos factores, será muy difícil que suceda", concluyó el especialista.