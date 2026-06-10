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En un escenario económico que todavía se mueve “en serrucho”, el sistema financiero, el consumo, las marcas y la industria vuelven a mirar el largo plazo. En CEO Talks, el ciclo organizado por El Cronista y la revista Apertura, Diego Rivas, CEO de Banco Galicia; Facundo Mendizábal, presidente de Grupo Mendizabal; y Giselle Somale, CHO de ABB Argentina, Uruguay y Paraguay, coincidieron en que la Argentina tiene oportunidades concretas, aunque todavía necesita estabilidad, confianza y productividad para capitalizarlas.

Para Rivas, el punto de partida está en el crecimiento del crédito. “Cuando uno mira el crecimiento que tiene el sistema financiero en los últimos dos o tres años, es increíble”, sostuvo. El ejecutivo recordó que la Argentina tenía un sistema financiero equivalente al 4% o 5% del PBI y que hoy pasó “del 5% al 12%”. Aun así, señaló que la distancia con la región marca el potencial: “Países de la región tienen en el orden del 50%. Hay una oportunidad grande”.

Además, el CEO de Galicia remarcó que la recuperación depende de la estabilidad macroeconómica y de la confianza. “El superávit que logró el Gobierno me parece que tiene que ser un ancla importante para el país, independientemente del color del gobierno que nos toque tener”, afirmó. En esa línea, advirtió que la Argentina debe demostrar que “no se reinventa cada cuatro años” y que las reglas se van a mantener. “La confianza tiene que ver con eso, con poder entender que la seguridad jurídica va a estar”, planteó.

Luego, al analizar la actividad, Rivas habló de una economía con crecimiento “en K”. Por un lado, ubicó a los sectores vinculados con la generación de dólares, como oil & gas, minería y campo. Por otro, marcó los desafíos del consumo interno y de los sectores que operan en pesos. “Argentina necesita una agenda impositiva distinta, una agenda impositiva que te permita ser más competitivo”, dijo.

Transmitir confianza

En el terreno de las marcas, Mendizábal explicó que el crecimiento del grupo se apoyó en la identificación de oportunidades y tendencias. “Mi trayectoria es un poco de emprendedor argentino”, definió. Para el empresario, el vínculo con las marcas internacionales se construye sobre un activo central: “Lo más grande es transmitir confianza. Es lo primero que busca una marca cuando busca un partner local”.

Además, el presidente de Grupo Mendizabal destacó el rol de las tiendas físicas en un contexto de fuerte digitalización. “Las marcas hoy tenemos que estar mostrando cosas distintas y acercándonos a nuestro consumidor, a nuestro público, a nuestra tribu, de formas diferentes”, explicó. En el caso de Stanley, contó que el grupo tiene 13 tiendas físicas y que eso representa una ventaja: “Somos la única marca de productos térmicos que puede tener tiendas”.

Por último, Somale puso el foco en las oportunidades de la industria, en particular en energía y minería. “Vemos en Argentina grandes oportunidades, especialmente en el sector de energía y minería, en donde somos líderes a nivel global”, aseguró. Para la ejecutiva de ABB, el país tiene potencial por su geografía y sus recursos naturales, pero el desafío es convertirlo en “crecimiento económico, exportaciones y empleo”.

Asimismo, la ejecutiva sostuvo que la sustentabilidad dejó de ser un diferencial accesorio. “No es solamente un requisito o algo adicional, sino una condición totalmente necesaria”, afirmó. Y fue más allá: “Si no sos sustentable, no podés competir”. Como ejemplo, mencionó la planta de ABB en Tucumán, que produce productos de baja tensión, exporta a la región y obtuvo la certificación Mission to Zero. “La planta recicla más del 90% de sus residuos”, detalló.