En esta noticia No sentirse uno más

Las grandes compañías afrontan un escenario donde retener talento se convirtió en uno de los mayores desafíos de la gestión de recursos humanos, en un contexto marcado por la transformación del trabajo y la modernización de los vínculos laborales. Referentes del sector coinciden en que la pertenencia, el bienestar y un liderazgo moderno son factores decisivos parala retención.

Tomás Gómez Álzaga, director senior de Recursos Humanos de Mondelez Cono Sur, subrayó que “hoy el trabajo no es un fin sino un medio”. Explicó que el propósito de las empresas debe aggiornarse y modernizarse para que sea compartido por los colaboradores: “Eso hace a la pertenencia, el hecho de compartir el propósito, desde la orientación del negocio, la visión, la misión de la compañía. Eso termina reflejado en bienestar, en sustentabilidad y en la forma en la que trabajan las personas”.

Gómez Álzaga remarcó que, más allá de la coyuntura actual, “las compañías tienen que arreglar el techo cuando no llueve, tenemos que trabajar, aggiornarnos y modernizar la forma en la que hacemos las cosas de forma que se atraiga talento y se lo retenga”.

Mabel Rius, directora de Recursos Humanos, Comunicaciones y Servicios Generales de Grupo Newsan, destacó la importancia de que cada integrante se sienta escuchado y visto. “La opinión cuenta, lo que dice es importante para alguien. Esa visibilización que uno está buscando, atado al proyecto o la oportunidad de seguir creciendo o aprendiendo. Veo el impacto de mi gestión en un resultado del negocio y veo el impacto hacia mi crecimiento”.

No sentirse uno más

Rius definió estos factores como críticos para que las personas experimenten bienestar y pertenencia. “En la medida en que las organizaciones garantizan estos factores, se da lo que se llama la permanencia. Antes, sin embargo, se relacionaba la permanencia con la pertenencia. Hoy esos dos conceptos están un poco más disociados. Es el concepto de no sentirse uno más”.

Desde la perspectiva de los nuevos modelos de gestión, María Laura Leszman, fundadora y CEO de BeX, sostuvo que el desafío es una de las motivaciones fundamentales para el talento. “Es el hecho de poder visibilizar un desafío tangible, convocante”. Leszman también subrayó el valor del liderazgo, pero bajo una lógica distinta a la tradicional: “Hoy lo que se necesita es coherencia en el liderazgo. Es subir la vara y que todos tengan de algún modo un estilo que provoque pertenencia del otro lado. Ya no es el líder que te toca, sino mejorar los modelos de liderazgo para que estén más modernizados y atentos a la experiencia que hoy necesita vivir el talento en primera persona”.

Leszman agregó que la experiencia cotidiana tiene un peso central. “La compañía tiene que trabajar en quitar la fricción en el día a día. En una cultura de bienestar cotidiano, no únicamente en la fruta