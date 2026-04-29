Coca-Cola Femsa (KOF) reportó una contracción de 15.5% en la utilidad neta mayoritaria al cierre del primer trimestre de 2026 en un periodo marcado por el incremento en el IEPS a bebidas azucaradas y con mayores desafíos en el consumo; sin embargo, logró sostener los ingresos con un alza de 1.09% para totalizar en MXN $70,925 millones, de acuerdo con el reporte financiero. Las ventas de la empresa se vieron afectadas por una contracción de 6.3% en Guatemala, 3.6% en Centroamérica Sur, Argentina de 7% y 0.4% en México; sin embargo, Colombia presentó un alza de 9.8%, Brasil 5% y Uruguay 1.8%. La embotelladora también reflejó un incremento de 1.2% en el volumen mismo que fue incentivado por casi todas sus regiones mismas que disminuyeron el impacto de una caída de 2.6% en el consumo mexicano. Coca-Cola Femsa explicó que la contracción en México fue resultado de una mezcla desfavorable tanto de gastos por indemnizaciones y en TI, que dieron como resultaron en una caída de 17.4% en la utilidad operativa a nivel local en y Centroamérica. “Como se anticipaba, afrontamos un entorno de consumo más débil en México, presionado a su vez por el incremento del impuesto IEPS. A su vez, ganamos participación en la mayoría de nuestros mercados y categorías, y alcanzamos volúmenes récord para un primer trimestre en mercados clave como Brasil, Colombia y Guatemala”, dijo Ian Craig, Director General de Coca-Cola FEMSA en el reporte. En el mismo periodo, el flujo operativo (Ebitda) ajustado mostró un aumento de 0.9% a MXN $13,374 millones, de acuerdo con el documento. Tras darse a conocer los resultados trimestrales, el precio de las acciones de KOF, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, cayeron 2.23% a 171.54 pesos por unidad (Ciudad de México 8:28 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. Pese a la contracción en la utilidad neta, la empresa se mantiene enfocada en fortalecer su gestión de ingresos que incentiven a un crecimiento de volumen sostenible en el largo plazo; en paralelo, continúan optimistas por el papel del Mundial de Futbol 2026 con el objetivo de “capturar” eficiencias y ahorros para mejorar sus niveles de rentabilidad.