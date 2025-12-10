El buque "Ice Runner", operado por el armador Baltic Shipping / Cool Carriers AB

El Baltic Hub abrió su terminal T3 en Gdansk. La infraestructura incluye un muelle de “717 metros con un calado de 17,5 metros”. Está diseñada para recibir buques de “más de 24.000 TEU”. La ampliación aumenta la capacidad del puerto de “3 millones a 4,5 millones de TEU anuales”.

La T3 abarca 36 hectáreas destinadas a operaciones de contenedores. El proyecto instaló “20 grúas tipo pórtico automatizadas sobre raíles (RMG) y 7 grúas semiautomáticas de barco a tierra (STS)”. Todos los equipos funcionan con electricidad sostenible.

La inauguración oficial contó con autoridades y líderes del sector. La empresa destacó que la obra marca un avance estratégico para la economía marítima polaca y europea.

Una infraestructura capaz de recibir los buques más grandes del planeta

El nuevo muelle sitúa a Gdansk entre los puertos mejor preparados de Europa . Los responsables del proyecto detallaron que la T3 puede operar portacontenedores equivalentes o superiores a “los 24.000 TEUs”. Su profundidad y longitud permiten gestionar tráfico marítimo de escala global.

El proyecto utilizó “4,3 millones de metros cúbicos de arena, 60.000 metros cúbicos de hormigón y más de 17.500 toneladas de acero”. Con estos materiales se recuperaron las 36 hectáreas que antes estaban cubiertas por el mar.

Las grúas STS alcanzan alturas de “entre 96 y 140 metros”. Su control remoto permite operar durante todo el año, incluso en condiciones climáticas complejas.

Tecnología de última generación y un compromiso ambiental de largo plazo

Toda la maquinaria del terminal funciona con “electricidad sostenible”. La obra incluyó materiales de bajas emisiones y protección de hábitats marinos. El objetivo es reducir el impacto ambiental un “50 % para 2030” y alcanzar cero emisiones en 2050.

La construcción operó “24 horas al día, 7 días a la semana, con más de 500 especialistas”. Se emplearon sistemas avanzados para mitigar ruido y proteger mamíferos marinos. Baltic Hub destacó que la sostenibilidad es un eje central del proyecto T3.

Las obras incorporaron tecnologías limpias que reducen tiempos operativos. Esto permite optimizar cargas, descargas y la trazabilidad logística.

Un motor económico para la región y el comercio europeo

La ampliación fortalecerá el comercio de Europa Central y Oriental. Gracias a su conectividad intermodal, el Baltic Hub mejorará la distribución hacia los mercados interiores del continente.

El año pasado se movieron “casi 3,3 millones de TEU” en Polonia. Baltic Hub manejó “2,2 millones de TEU”. Las autoridades informaron que los derechos aduaneros alcanzaron “casi 56.000 millones de zlotys”, un aumento de mil millones respecto al año anterior.

Los socios del proyecto —PSA International, IFM Investors y el Fondo Polaco para el Desarrollo— remarcan que la T3 actuará como catalizador del crecimiento regional y como pieza clave en futuras infraestructuras energéticas.