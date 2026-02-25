La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió un aviso de emergencia dirigido a toda la población de la República Mexicana que porte licencia de conducir. El comunicado de la PROFECO enciende las alertas por advertir una falla en uno de los componentes esenciales de los coches: el neumático. La entidad gubernamental encargada de velar por los derechos de los consumidores y garantizar relaciones de consumo justas, informó que se procederá con un cambio sin costo para todos los automovilistas afectados. La medida no implica una prohibición general, pero sí un llamado directo a ciertos conductores. El objetivo es retirar del mercado una cantidad determinada de piezas que podrían presentar una falla bajo condiciones particulares de uso. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó, junto con Continental Tire de México, el reemplazo voluntario de 1,539 neumáticos General Tire Grabber HTS 60, medida 245/75R17 121/118S. Según el reporte técnico, bajo ciertas condiciones podría generarse una separación localizada entre la banda de rodamiento y el compuesto base. Esto podría derivar en el desprendimiento de la banda, aunque la empresa indicó que no se espera pérdida de control del vehículo. No obstante, los conductores podrían percibir ruidos o vibraciones antes o durante el proceso de separación. Por ello, se determinó activar este programa preventivo y detener la venta de las llantas involucradas. El canje de neumáticos será completamente gratuito para quienes hayan adquirido el modelo señalado. Continental Tire realizará el reemplazo sin costo y reembolsará a los distribuidores correspondientes. Además, la compañía publicará el llamado en su sitio web oficial y contactará a los compradores mediante: Las personas interesadas pueden comunicarse al 800 821 2000 o escribir a servicioalcliente@conti.com.mx para coordinar la inspección y el reemplazo. La Profeco vigilará el cumplimiento del programa hasta el 31 de diciembre de 2026. En caso de irregularidades, los consumidores pueden reportarlas al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722) o a través de sus canales digitales oficiales.