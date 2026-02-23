La primera audiencia en el marco de la conciliación obligatoria entre FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) terminó sin acuerdo y dejó expuesta la profundidad del enfrentamiento. El acta oficial de la reunión, realizada hoy ante la Secretaría de Trabajo, incorporó acusaciones cruzadas de “ocupación ilegal”, “mala fe negocial” y “relatos falsos”, mientras el Ministerio exhortó a las partes a continuar las tratativas y fijó una nueva audiencia para el 4 de marzo a las 11. Según consta en el acta, la audiencia fue virtual y participaron, por el gremio, Alejandro Crespo y Miguel Ángel Ricciadulli, y por la empresa, el apoderado Santiago Ferri junto a Ana Clara Gómez Casadei y Esteban Valansi En su intervención, FATE sostuvo que cumplió con la conciliación obligatoria y que reanudó los contratos de trabajo, pero afirmó que “persiste un incumplimiento activo y continuado por parte del SUTNA, quien mantiene la ocupación ilegal de las instalaciones de la empresa, en flagrante desacato de la conciliación obligatoria vigente y de la orden de desalojo oportunamente notificada” La empresa agregó que los trabajadores “continúan desacatando la intimación a dejar sin efecto toda medida de acción directa, permaneciendo en el interior del predio e impidiendo asimismo el acceso desde el exterior, donde se verifican elementos apostados (banderas, pilas de neumáticos, palos, entre otros) que obstruyen el ingreso al establecimiento”. Además, solicitó que “una vez liberados los accesos y desalojada la planta, se disponga una inspección a efectos de verificar las condiciones generales del establecimiento, los eventuales daños provocados y su capacidad funcional a fin de habilitar, si tales condiciones lo permiten, la dación de tareas a . Y condicionó cualquier avance a que “el SUTNA cese su incumplimiento y se restablezcan las condiciones de normalidad en el establecimiento” El sindicato rechazó de plano esa caracterización. En el acta, el SUTNA afirmó: “Rechazamos por completamente falso que FATE no pueda ingresar al predio, lo cual se desprende de sus propias afirmaciones. El personal de seguridad privada junto con el personal jerárquico de Fate, ingresa, permanece y salen del establecimiento libremente”. También sostuvo que la conciliación obligatoria se dictó por “la decisión intempestiva e ilegal de proceder al cierre de la empresa y por ende la finalización de todos los contratos de trabajo a su cargo” y acusó a la compañía de “mala fe negocial e incurriendo en un claro ejemplo de práctica desleal” En ese marco, el gremio propuso “que se realice una verificación y constatación notarial por escribanos tanto de la empresa Fate como del S.U.T.N.A., y de veedores de la secretaría de relaciones del trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano”. El sindicato cerró su exposición con un planteo de fondo: “El tiempo que esta instancia conciliatoria abarque debe concentrarse en resolver el motivo del conflicto que es la pérdida de trabajo de cientos de trabajadores, mediante un acuerdo que asegure la continuidad laboral de cada compañero en la fábrica” FATE respondió que “categóricamente” rechazaba las afirmaciones gremiales por “resultar falsas y contrarias a la . En el acta quedó asentado que la empresa sostuvo: “El SUTNA viola la disposición dictada por esta autoridad de aplicación que dispuso retrotraer las medidas adoptadas por las partes y acude a relatos falsos y tergiversados para tratar de esconder la evidencia incontrastable: la ocupación ilegal del establecimiento”. También afirmó que “no solo incumple abiertamente la conciliación obligatoria sino la orden de desalojo dispuesta por la justicia penal” y negó que pudiera ingresar libremente a la planta: “Es falso que FATE y/o personal jerárquico ‘ingrese libremente’ al predio” En paralelo a la audiencia, fuentes gremiales reforzaron la postura del sindicato. “Siguen mintiendo con que no pueden ingresar a la planta”, señaló un vocero gremial ante El Cronista. Y agregó: “La semana pasada la excusa era que no tenían insumos para producir”. Las declaraciones reflejan el clima de máxima tensión que rodeó la primera instancia formal de negociación, tras el anuncio de cierre de la planta de San Fernando y el cese de actividades para sus 920 empleados. El conflicto se produce en un escenario de crisis estructural para la empresa, que en los últimos años acumuló pérdidas, operó a un tercio de su capacidad y atravesó reiterados enfrentamientos gremiales. La conciliación obligatoria busca retrotraer la situación y preservar los puestos de trabajo, pero el primer intento de acercamiento fracasó.