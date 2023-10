Caballito: por primera vez en tres años los precios de los departamentos a estrenar suben, a qué se debe

Caballito rompió la racha. Por primera vez en tres años, los precios de los departamentos a estrenar subieron y se empieza a evidenciar un aire de mejora. Para los inmobiliarios los valores tocaron su piso y, con mayor número de operaciones, ahora comienzan a registrarse alzas.

Según datos relevados por Reporte Inmobiliario, el valor del metro cuadrado en las unidades a estrenar cayó en los últimos tres años más de un 16% pero, por primera vez en 2023, los valores evidenciaron una alza, aunque muy leve, del 1 por ciento.

En 2019, cuando se detectaron 60 edificios en construcción, el valor por metro cuadrado (m2) rondaba los u$s 3700 en Caballito. Un año después ese precio cayó más de un 10% alcanzando los u$s 3300 por m2.

En tanto, en 2021 esa cifra fue de u$s 3200 para alcanzar en 2022 los u$s 3100 por m2. Tras 12 meses el valor no solo se mantuvo sino que alcanzó los u$s 3133 por m2.

"Hay un recupero de los precios que empezó tímidamente hace unos tres meses y ahora se fue incrementando, tanto los precios como la actividad", explicó Norberto Lepore, dueño de la inmobiliaria que lleva su nombre que históricamente opera en el barrio de Caballito.

De hecho, en agosto, la compra-venta de propiedades tuvo su mejor performance en el mes más volátil del año. Se hicieron 4135 operaciones, un 32,7% más que en el mismo periodo de 2022, según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los factores que influye en el recupero de los precios tiene que ver con la oferta: hay la mitad de nuevos desarrollos que hace diez años.

Menos desarrollos, menos oferta

Entre las calles Del Barco Centenera, Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Directorio, que involucra cerca de 75 manzanas, se detectaron 53 emprendimientos, según los datos relevados por Reporte Inmobiliario.

Azcuy es una de las desarrolladoras que apuesta a Caballito

La cantidad de emprendimientos se redujo levemente con relación a la del año pasado cuando existían 54 desarrollos en el área. Mientras que la cantidad de metros cuadrados también disminuyó un 16,7% pasando de los 137.254 m2 a los 114.246 actuales.

Se trata del cuarto año consecutivo de baja en cantidad de desarrollos y metros en un barrio que viene siendo récord en cantidades de nuevos proyectos desde hace años. "Caballito supo tener hasta 101 desarrollos en ejecución hace una década atrás", explicaron desde Reporte Inmobiliario.

El 32% de los emprendimientos detectados se encuentran en etapas iniciales de obras con menos del 5% de avance. Dentro del área también se ubicaron cuatro emprendimientos ya completamente finalizados con unidades aún en oferta.