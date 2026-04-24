La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este jueves, 23 de abril de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 9429 (San Pedro). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con San Pedro suele aludir a guía espiritual y a la búsqueda de perdón. Sus llaves representan abrir o cerrar etapas: indica oportunidades, decisiones cruciales y la necesidad de asumir responsabilidades con honestidad. También puede reflejar juicio interior o culpa e invitar a la rectitud. Si aparece en una puerta, señala transiciones; si te habla, pide oír tu conciencia; si la puerta se cierra, advierte límites o demoras que requieren paciencia.