Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este viernes, 24 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2477 (Pierna Mujer). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con pierna de mujer simboliza atracción y energía femenina. Refleja belleza, deseo y necesidad de afirmación. Si la pierna es fuerte, indica avance y seguridad; si está herida o débil, habla de dudas, bloqueos o vulnerabilidad. También representa movimiento e independencia: las piernas impulsan metas. Ver piernas elegantes sugiere éxito social; ocultas o sucias, vergüenza. Soñar que caminas con firmeza anuncia progreso; si tropiezas, advierte límites, dependencia o miedo al cambio.