La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este jueves, 23 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8700 (Huevos). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con huevos suele simbolizar nuevos comienzos, fertilidad y potencial oculto. Indica ideas que están por nacer, oportunidades en gestación y crecimiento personal si se protegen con paciencia. Si los huevos están rotos, advierte fragilidad, pérdidas o planes frustrados. Huevos limpios y enteros auguran prosperidad y buena suerte; incubar o guardar huevos señala que debes cuidar recursos y madurar tus proyectos.