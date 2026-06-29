El reciente empate de la selección de Inglaterra frente a Ghana en el Mundial 2026 reavivó una leyenda bastante arraigada en el folclore del fútbol digital: la supuesta mala suerte que el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, le transmite a su equipo cada vez que dice presente en un estadio.

Lo que comenzó como un meme repetido en las redes sociales ante un resultado con sabor a poco encontró su correlato directo en el comportamiento de los internautas en el buscador más usado en Argentina.

Al revisar las métricas de Google Trends, queda en evidencia cómo las supersticiones del imaginario popular se trasladaron de inmediato al buscador más usado de Argentina. Pero veámoslo en detalle.

Sobre Google Trends

Google Trends es una plataforma gratuita y pública que mide la popularidad de un término y la aceleración de las búsquedas sobre el mismo en la web.

La herramienta no mide la cantidad exacta de personas que buscaron un término, sino su popularidad relativa en una escala de 0 a 100 y 100 representa el pico máximo de búsquedas en el periodo y lugar seleccionados.

El estallido del mito en el gráfico de interés

El gráfico de Interés a lo largo del tiempo de Google Trends durante los últimos siete días en Argentina revela con claridad matemática cómo impactó el resultado del partido y, especialmente, qué sucedió con el rockero presente en la tribuna.

Entre el 19 y el 24 de junio, el término “mick jagger” se mantuvo prácticamente pegado al piso del gráfico, registrando apenas unos picos aislados y residuales de consultas cotidianas.

Coincidiendo con el cierre del encuentro ante el conjunto africano, la curva experimentó una explosión vertical abrupta, trepando sin escalas hasta alcanzar el valor máximo de 100 puntos de intensidad relativa.

Tras tocar el techo de popularidad, la tendencia registró una leve meseta de rebote, confirmando que la conversación sobre el cantante continuó activa en las horas posteriores, pero con una búsqueda específica: “mick jagger mufa”.

El origen de la sospecha y un historial de “coincidencias”

Este estallido en las pantallas no es un fenómeno espontáneo, sino el reflejo de un frondoso historial de antecedentes esotéricos que los futboleros tienen presente ante cada paso en falso de los equipos respaldados por el líder de los Rolling Stones.

La leyenda de su supuesta mala suerte se cimentó en hitos muy específicos: en Francia 1998 estuvo en el estadio el día que Inglaterra quedó eliminada ante Argentina. En Alemania 2006 repitió presencia en los cuartos donde Portugal frustró a los ingleses.

Pero eso no es todo: en Sudáfrica 2010 mermó la suerte de Inglaterra, Estados Unidos y Brasil tras manifestarles su apoyo. En Brasil 2014, el cantante fue testigo del catastrófico 7-1 frente a Alemania y en pleno auge de las redes sociales, la coincidencia no quedó fuera de los reflectores.

Las consultas relacionadas: del mito a la búsqueda en Google

El verdadero indicio de que los internautas fueron a Google para certificar el mito y repasar este historial esotérico se observa al analizar el apartado de Consultas relacionadas en su solapa de mayor crecimiento.

El desglose de los términos asociados que más crecieron deja expuestas las intenciones de la audiencia argentina:

Porque mick jagger es mufa

Se coronó en el primer lugar alcanzando la categoría de “Breakout”, un indicador que utiliza la plataforma para señalar búsquedas que sufrieron un incremento exponencial y desmedido.

Mick jagger mufa

Registró una aceleración directa del +500%, confirmando la insistencia del público por repasar la cronología de partidos esquivos para el músico.

Mick jagger boca

Escaló un +400%, evidenciando cómo el ingenio local vinculó rápidamente el fenómeno con los debates futboleros del plano doméstico.

Mick jagger hard woman (+180%) y mick jagger god gave me everything (+90%), búsquedas de otro contexto

Completaron el top de la semana, impulsados de rebote por la enorme masa de usuarios que ingresó al perfil del artista. Estas búsquedas están relacionadas a la música del artista y no a su “poder” para mejorar o empeorear un resultado futbolístico.

Los datos limpios de Google Trends, la herramienta pública y gratuita que nos acerca a qué se googlea, demuestran que Google es el espejo exacto de las dudas y la curiosidad de los argentinos.

Cuando el fútbol activa un mito masivo, respaldado por décadas de curiosas coincidencias, los argentinos corren en masa a teclear el nombre de una leyenda del rock para buscar explicaciones esotéricas a lo que ocurre en la cancha.