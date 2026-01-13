Alpha Media concretó la adquisición del 100% de las acciones de Bravo TV, el séptimo canal de televisión abierta del país, que hasta ahora pertenecía al Grupo Perfil.

Bravo TV fue inaugurado en 2022 y posee alcance nacional dentro del sistema de TV abierta. Así, la operación fortalece la posición de Alpha Media en el mercado audiovisual y amplía su capacidad de generación de contenidos multiplataforma.

Según explicó la compañía, la adquisición se inscribe en el plan de crecimiento sostenido de Alpha Media, orientado a consolidar un grupo de medios con presencia integrada en radio, televisión abierta, noticias, contenidos digitales y vía pública.

Con esta incorporación y el control del canal, Alpha Media busca ampliar su presencia en TV abierta, potenciar sinergias comerciales y editoriales, y fortalecer su propuesta de valor para anunciantes, productores y audiencias.

El Grupo Perfil, en tanto, continuará enfocado en el desarrollo de su ecosistema de medios, que incluye Net TV, Caras TV, Canal Económico, las radios Perfil y Horizonte, el diario Perfil y revistas como Noticias, Caras y Fortuna.

Alpha Media cuenta entre sus activos con las radios Rivadavia, Splendid, Rock & Pop y Metro Power Hits, además de la Agencia Noticias Argentinas (NA) y el Grupo Vía, lo que forma un portafolio con alcance nacional, capilaridad territorial y alto impacto multiplataforma.

Marcelo Fígoli es también dueño de Fénix Entertainment, Parque de la Costa y Delicias Argentinas; y acaba de sumar un nuevo sector a su holding con la compra del 42,5% de GCDI, la constructora que participó de la ampliación del estadio Monumental y de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La operación se realizó a través de Haselt SA.