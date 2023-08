De la construcción al litio: la empresa que amplió el Monumental analiza el negocio del 'oro blanco'

La constructora GCDI -actual nombre de la desarrolladora inmobiliaria TGLT- apunta a la industria minera para 2024. La empresa, que en los últimos dos años sobre cumplió el presupuesto de tomas de obras, busca continuar creciendo de la mano del litio.

GCDI nació en 2005 como TGLT. Entre proyectos desarrollados o en cartera suma 12 grandes emprendimientos que consolidan cerca de 400.000 metros cuadrados (m2) en la Argentina y Uruguay. A inicios de 2018, compró Caputo, una de las principales constructoras del país.

Sus principales accionistas hoy son el fondo PointState e IRSA. En julio del año pasado, luego de completar su proceso de reestructuración de deuda, la empresa se renombró como GCDI y reorientó su negocio más a la construcción que al desarrollo. Su primer gran proyecto en esta nueva etapa fue la reciente ampliación del estadio MAS Monumental, en Núñez.

"Nos dedicamos a hacer obras grandes. En el último tiempo, como vimos que el mercado residencial estaba deprimido nos volcamos hacia otro tipo de emprendimientos. Hoy estamos haciendo una fábrica para Mirgor, la ampliación de la planta de Toyota y la cancha de River. Trabajamos en el reactor nuclear en Ezeiza. Mientras algunos mercados bajan otros van a subir", dijo Alejandro Belio, director general de GCDI, durante la expo de Real Estate, en el hotel Hilton.

A pesar de la incertidumbre económica y política que se agravó después de las elecciones PASO, la constructora planea seguir creciendo. "Nuestras proyecciones a cinco años son de crecimiento. En el último año tuvimos entre 9 y 10 contratos de construcción. Estamos, por ejemplo, con la obra del Sheraton de Retiro, y la ampliación del Plaza Hotel", explicó el empresario.



En pos de planear el crecimiento de la empresa, Belio aseguró que el próximo paso es incursionar en la industria minera. "Estamos analizando entrar en el negocio minero para el año que viene o quizá el próximo. Todavía no estamos preparados. El desarrollo minero va a ser muy grande y eso se asocia a las obras edilicias" , dijo el empresario.

De hecho, el año pasado "asistimos a los congresos de minería. En Salta, en Jujuy, en Catamarca, quizá un vector de crecimiento es una oportunidad", ejemplificó Belio.

El estadio Monumental que remodeló GCDI

La clave para la constructora es darle aporte edilicio a la industria minera. "Si la minería desarrolla grandes soportes, nosotros queremos estar ahí. Es un negocio que no queremos dejar pasar", concluyó.

El impacto de las PASO en la construcción

El sorpresivo resultado de las elecciones PASO que dejó a Javier Milei como candidato más votado y la suba del dólar oficial impactaron de lleno en el mercado de la construcción . Los corralones frenaron las ventas y los materiales de obra ya no tienen precios de referencia.

"El lunes y el martes no conseguíamos materiales. Tuvimos proveedores que nos rechazaron los cheques. La industria se paralizó totalmente", dijo Belio.

En ese sentido explicó que "hay muchos desarrolladores que tienen proyectos, que pidieron presupuestos, pero los tienen en stand by y están a la espera de un horizonte más claro".

El año pasado, GCDI logró sobre cumplir el presupuesto de tomar obras y, aún en este contexto, "en el primer semestre lo volvimos a sobre cumplir. Tenemos mucha confianza de lo que se viene en el largo plazo", concluyó.

La causa en Nueva York

GCDI enfrenta una causa en su contra iniciada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, por no haber cumplido con el pago de los intereses de una serie de Obligaciones Negociables (ON) que lanzó en agosto de 2017 y que vencen en el mismo mes de 2027.

La investigación fue iniciada en los tribunales de esa ciudad norteamericana tras una denuncia presentada por la Merking Family Foundation (MFF) y Tennembaum Living Trust (TLT), que realizaron la denuncia contra la desarrolladora y The Bank of New York Mellon.

El fallo que recibió ayer GCDI en torno a su deuda con bonistas de Nueva York, los sorprendió.

Ambas entidades fundamentaron el reclamo mediante un escrito presentando en el tribunal y en el que alegan que el 18 de agosto de 2020 deberían haber cobrado u$s 900.000 por intereses sobre esas ON, pero que finalmente no recibieron porque la ex TGLT entendió que no era lo que correspondía debido a que los títulos habían sido convertidos en acciones.

Ayer, a través de la CNV, la empresa comunicó un nuevo fallo de la justicia neoyorquina. "La sociedad debe pagar al demandante Tennenbaum Living Trust la cantidad de u$s 5,7 millones ; y al demandante Merkin Family Foundation la cantidad de u$s 1,1 millones, en concepto de intereses contractuales y punitorios correspondientes a los cupones semestrales vencidos en agosto 2020, febrero y agosto 2021, febrero y agosto 2022 y febrero 2023", resaltó el escrito.

Ante el fallo, Belio aseguró; "en un fallo la Justicia nos había dado la razón sobre el cálculo de intereses. Los bonistas habían calculado por lo menos u$s 4 millones más. Por eso, nos sorprendió este fallo y ahora estamos evaluando si apelamos. La lógica es hacerlo".

"El fallo nos tomó por sorpresa. El recorrido del juicio nos venía mostrando que la Justicia iba a fallar a favor de nosotros. Tenemos por lo menos un mes para tomar la decisión", concluyó.