Los momentos en que los mexicanos consumen información deportiva está diseminados por todo el día (Fuente: Shutterstock)

El video corto, propio de TikTok, Instagram y YouTube es el punto de contacto que tienen la mayoría de los aficionados a los deportes en México.

Según un reporte de Comscore, empresa que mide el impacto de los medios y los hábitos de los consumidores, quienes siguen al fútbol en el país, gracias al video corto, ahora también consumen otras disciplinas como el deporte motor, lucha libre o e-sports.

Los momentos en que los mexicanos consumen información deportiva están diseminados por todo el día: en el transporte público, entre juntas de trabajo, mientras checan las noticias en las apps de los medios, entre otros.

La mayoría de los aficionados a contenido deportivo también entran a apps financieras.

Además, “en México, las audiencias deportivas online tienen un 32% más de probabilidades que la población en general de visitar sitios web o apps de retail y un 65% más de probabilidades de visitar sitios web o apps de servicios financieros.” Con este hecho, el informe muestra que los consumidores de deporte en México son los más propensos a hacer alguna compra online.

El informe “El pulso del deporte en el entorno digital, 2025” señala que la manera en incidir en los consumidores de medios es con “una visión centrada en el usuario”. Es decir, las marcas y los mismos medios podrían tener una mejor relación con los consumidores.

¿Cómo hacerlo? Al conocer a qué tipo de contenido, en qué plataforma y qué formato es con el que interactúan más y mejor.

Por ejemplo, el futbol americano, durante el Súper Bowl de 2025 (del 8 al 10 de febrero de 2025) tuvo 611 millones de interacciones en redes sociales. Es decir, los aficionados reaccionaron, comentaron, dieron “Like” o “corazón”, compartieron o republicaron contenidos relacionados con la gran final de este deporte de contacto. ¿El ganador? TikTok tuvo el 46% de todas esas interacciones.

Si se trata de futbol, del 14 de junio al 13 de julio, los clubes europeos con más interacciones, durante el mundial de clubes FIFA, fueron: Real Madrid C.F. con 410.7 millones, Chelsea Football Club con 116.5 millones, Paris Saint-Germain con 108.4 millones, CR Flamengo con 60.7 millones y el Manchester City FC con 58.2 millones.

Más de 410 millones de interacciones en redes sociales

Así, las redes sociales ya no son un medio para llevar a otro sitio o pantalla, sino que son por sí mismas el terreno de juego; el destino de muchas interacciones de los usuarios. Sin importar a dónde se dirijan después.

Los medios y sus anunciantes deben centrar su estrategia de contenido en un ambiente de multicanales y multipantallas. Es decir, ir allí donde se encuentra el consumidor de deporte en México.