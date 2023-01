El dueño de Fenix Entertainment y radio Rivadavia entra en la TV: le compra un canal a Telefé

El empresario de medios y entretenimiento Marcelo Fígoli sigue de compras y se mete en el negocio de la televisión. Luego de entrar en la industria de la publicidad en la vía pública a principio de enero, con la adquisición de la mayoría del paquete accionario de Grupo Vía, el dueño de la productora de shows Fenix Entertainment y el Parque de la Costa se quedó ahora con Canal 7 de Neuquén.

La compra a Telefé de esta señal que se transmite en toda la región patagónica se concretó a través de su grupo Alpha Media, uno de los principales conglomerados de medios del país, compuesto por las emisoras Rivadavia, AM 990, AM 550, Metro 95.1, Info 95.5, Rock and Pop, Blue, la 103.1 y LT3 Rosario; además de la revista Newsweek y el portal de noticias NA.

De esta manera, el grupo liderado por Fígoli tendrá a su cargo la administración del canal y podrá mantener en pantalla los contenidos emitidos por Telefé, más allá de la programación local que realice. Como parte del desembarco en Neuquén, Alpha Media busca convertirse en el mayor grupo de medios de la provincia.

"Vamos a concentrarnos en consolidar el liderazgo del canal a través de una programación fuerte y de calidad, vinculando la señal a las radios, revistas y portales del grupo. El objetivo es seguir creciendo como una plataforma de medios multi-audiencia, en donde se generen contenidos en cada uno de los soportes y canales que conforman nuestro ecosistema informativo y de entretenimiento", adelantó el presidente de Alpha Media, tras el deal.

LOS NEGOCIOS DE MARCELO FÍGOLI

A comienzos de año, Fígoli adquirió la mayoría de las acciones de Grupo Vía, firma dedicada a la producción y gestión de espacios publicitarios con más de 25 años de trayectoria en la Argentina y la región. Para esta operación, se asoció con Juan Manuel Infante, empresario con una extensa trayectoria en el mundo de la publicidad, dueño de la agencia Stadium, enfocada en la comunicación integral y producción de eventos comerciales, con más de 15 años en la industria local y regional.

La compañía que compraron se especializa en comunicación en vía pública para públicos en tiempo de espera y zonas de alto tránsito peatonal y vehicular y cuenta con sus seis unidades de negocios: subte, trenes, outdoor, shopping, móvil y retail, con pantallas led presentes en centros comerciales, transporte público y avenidas.



En cuanto al mundo del entretenimiento, con la compra del Parque de la Costa a Sociedad Comercial del Plata (SCP) en 2021, Fígoli intenta hacer de su productora Fenix mucho más que una promotora de shows. "Concibo el entretenimiento de forma 360°", le explicó a El Cronista en una entrevista hace dos años, luego de cerrar esa transacción.



En 2015, Fígoli se quedó con el 50% de las acciones de Fenix, en manos de su histórico socio, Daniel Finkelstein, quien luego fundó la empresa DF. La productora llevó al empresario a organizar grandes espectáculos, como los recitales y los eventos deportivos más importantes del último tiempo en la Argentina.



En el ámbito radial, Fígoli incursionó con la compra de la primera radio, Rock & Pop, en 2017, que abrió la oportunidad de adquirir luego otras emblemáticas como Rivadavia. "Es un ámbito en el que quiero seguir expandiéndome. Los usuarios consumen información seis horas por día, la mitad del tiempo que pasan despiertos. La generación de contenidos está en auge, con canales de distribución que se aggiornan", aseguró Fígoli, en diálogo con este diario, mientras sigue de cerca a otros medios donde tiene intención de avanzar.