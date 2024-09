Aerolíneas redujo un 13% de empleados y su CEO apuntó contra los gremios: "No tienen lugar en la Argentina de hoy"

El CEO de Aerolíneas Argentinas Fabián Lombardo envió una extensa carta a sus empleados en la que destacó la adhesión de 1500 colaboradores al plan de retiros voluntarios que inició hace dos meses. Además, expuso que, durante el primer semestre, la aérea de bandera redujo en un 70% su déficit operativo y, a la vez, logró sus primeros números en verde para la temporada de invierno desde 2017.

En medio del conflicto por falta de acuerdo en paritarias que tendrá como consecuencia un paro ya anunciado para este viernes 6 de septiembre en Aeroparque y luego de una serie de "paros encubiertos" que le costaron un total de u$s 500.000 a la aerolínea de bandera, Lombardo apuntó contra los sindicatos. "No permitiré que conductas abusivas y perjudiciales para los pasajeros marquen el rumbo de la gestión" , sentenció.

Además, incluyó la posibilidad de buscar alianzas en el mercado: "El futuro de Aerolíneas será sin dudas más auspicioso cuanto más se transforme para parecerse a otros competidores de la industria, y, más aún, si se abre a buscar nuevos socios y alianzas en el mercado. Hay que dejar atrás la idea de que la identidad de Aerolíneas está determinada por quién es su propietario".



Sucede que la aérea está atravesando un proceso de reacomodamiento de su estructura y, para eso, necesitaba reducir la nómina de empleados. Luego de dos programas de retiros voluntarios, la aérea pasó de tener aproximadamente 12.000 colaboradores a principio de año, mientras que finalizará 2024 con un total de 10.400 empleados. Esto es, un 13% menos que a fines del año pasado.

"Esta cifra nos ubica en indicadores muy similares a los de otros competidores de la industria, un logro inmenso para Aerolíneas Argentinas", expuso Lombardo en la carta a la que accedió este medio.

Además, el ejecutivo resaltó que ese no fue el "único hito que logramos en este tiempo". Así, reveló que la empresa redujo en más de un 70% el déficit operativo, que pasó de u$s 272 millones a u$s 79 millones.

En esta línea, Lombardo celebró la performance de la aérea durante las vacaciones de invierno: "Solamente durante julio generamos una ganancia genuina de más de u$s 20 millones". La última temporada invernal que Aerolíneas había logrado un resultado positivo fue en 2017.

"Esto demuestra que nuestro trabajo está rindiendo sus frutos, y reafirma nuestro objetivo de reducir el déficit anual a la mitad del de 2023. Si lo logramos, no va a haber motivos para celebrar. Pero sí vamos a demostrarle a la industria y a la sociedad argentina que estamos en la senda correcta para corregir el rumbo de la compañía" , sentenció.

Durante el primer semestre del año y con el objetivo de reducir sus pérdidas, la compañía canceló rutas deficitarias y abrió dos programas de retiros voluntarios. A su vez, recientemente, anunció el relanzamiento de los vuelos nocturnos con precios más económicos, similares a los de una low cost. "Estas medidas prueban que sabemos reaccionar rápidamente para buscar nuevas oportunidades", explicó.

La reacción de Lombardo al conflicto gremial

Sin acuerdo en paritarias, Aerolíneas Argentinas se enfrentará nuevamente a eventuales demoras, cambios de terminales, cancelaciones y hasta suspensiones de vuelos en septiembre.

Luego del cronograma de asambleas que llevaron a cabo los gremios aeronáuticos en reclamo de aumentos salariales durante agosto en Córdoba, Mendoza, Aeroparque y Ezeiza, la aérea de bandera se reunió esta semana con los sindicatos, que denuncian un atraso del 70% en el sector. Aún no hubo acuerdo.

Las partes se encontraron el lunes y, ante la falta de una solución al concluir la jornada, la empresa volvió a citar a los sindicatos el martes. Finalizadas las audiencias del conflicto, los gremios del sector adelantaron a última hora del martes que la insistencia en la propuesta de la compañía "nos obliga a analizar nuevas medidas gremiales hacia el futuro inmediato".



Es por eso que los sindicatos realizarán un nuevo paro en Aeroparque y Ezeiza este viernes 6 de septiembre. Se tratará de paros parciales que provocarán demoras y cancelaciones de vuelos, según adelantó un comunicado del gremio de Aeronavegantes.

Lombardo, por su parte, expuso: "Hoy nos encontramos frente a un conflicto gremial complejo y que amenaza este futuro. Nos resulta inadmisible que todo intento que hicimos para mitigar el impacto de la sucesivas e intempestivas medidas de fuerza fue recibido por los gremios con cambios pensados pura y exclusivamente para perjudicar a los pasajeros".

Sucedió que, si bien los gremios habían adelantado los horarios de las asambleas informativas que llevarían a cabo durante el mes pasado en las diferentes terminales del país, al momento de realizarlos, retrasaron y, en ocasiones, cambiaron los horarios. Esto afectó directamente al organigrama de vuelos planeados con anterioridad, aun teniendo en cuenta los reclamos sindicales.



"No permitiré que conductas abusivas y perjudiciales para los pasajeros marquen el rumbo de la gestión. Las amenazas, escraches y viejas prácticas del gremialismo prepotente ya no tienen lugar en la Argentina de hoy. Apelo al buen criterio de los dirigentes sindicales para que destraben la posibilidad de que los trabajadores que realmente necesitan una recomposición salarial puedan tenerlo, en el marco de lo viable y en el contexto actual del país", finalizó Lombardo.