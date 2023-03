Aerolíneas del exterior se reunieron con el Gobierno y baja la tensión por las trabas a las importaciones

Las líneas aéreas extranjeras se reunieron con el Gobierno para pedirle que autorice los pedidos de importaciones de insumos críticos que estaban trabados con demoras de hasta tres meses y dificultaban sus actividades, según explicaron las empresas.

Días atrás, denunciaron que faltaban componentes clave para la operación diaria y alertaron que corrían peligro los vuelos internacionales: advirtieron que en caso de persistir las complicaciones, podría achicarse la oferta actual de frecuencias al exterior.

Tras el reclamo, este jueves la Cámara de Compañías Aéreas en la Argentina (Jurca), que nuclea a la mayoría de las empresas extranjeras que prestan servicios aéreos desde y hacia el país, logró que la Subsecretaría de Comercio Exterior la reciba. De acuerdo a la entidad, hasta entonces, no había tenido contacto con las autoridades nacionales.

Tras el acercamiento, se destrabaron los pedidos que estaban frenados y que habían sido tramitados bajo el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (Sirase). Varios de los insumos, que las mismas aéreas traen del exterior en sus vuelos, ya están en la Terminal de Cargas de Ezeiza.

Según trascendidos, el organismo que depende de la Secretaría de Comercio se comprometió a que no se registren retrasos futuros, por lo que las compañías esperan que no haya inconvenientes próximamente y aseguran que están cubiertos para las próximas semanas. "En principio, no queda nada demorado. En el caso de las Sirase, se acordó enviar los contratos para hacer las verificaciones correspondientes y planificar los pagos", explicaron.

De esa manera, bajó la tensión tras el encuentro. "Logramos la apertura de un canal de comunicación directo. El balance es positivo. Se pusieron a disposición para que no se repitan las demoras y mostraron predisposición. La idea es tener una vía de contacto para evitar estos episodios que complican la operación", señaló una fuente de la industria allegada a las negociaciones.

Qué insumos tenían trabados las aerolíneas extranjeras

La cámara le había solicitado al Gobierno que flexibilice las condiciones para importar, ya que argumentó que faltaban insumos básicos para emitir tickets aéreos e imprimir etiquetas para todo tipo de equipaje, al igual que escaseaban sistemas de comunicaciones y computación, repuestos de aeronaves, materiales para operación de rampa, equipos de detección de drogas y sustancias explosivas, y elementos de catering para los servicios gastronómicos que las aéreas prestan a bordo.

El sector también había encendido las alarmas por "la inminente posibilidad de que los aeropuertos en los que operan empresas asociadas dejen de contar con el 'Servicio de Detección y Alarma de Descargas Eléctricas', como resultado de las demoras de autorización al representante local, quien no puede pagar al proveedor extranjero que brinda este servicio en varios países".

"La falta de este moderno servicio y su tecnología de avanzada, que obtiene información meteorológica a través de la red de 50 estaciones de detección instaladas en el país, significaría regresar en el tiempo cinco años atrás y volver a una operación aerocomercial más cara, insegura, lenta y con más demoras para los pasajeros", apuntó en un comunicado Jurca a comienzos de la semana.

Al respecto, aclaró que tanto las líneas aéreas como el personal de empresas de rampa, combustibles y seguridad, y otros proveedores cuentan con un sistema de alarmas en cada aeropuerto (además de las sonoras y visuales en plataforma) vinculado a sus celulares, considerado vital para la seguridad aeroportuaria.

Pero Jurca aseguró que, desde noviembre de 2022, la autorización de estos pagos fue retenida por la Secretaría de Comercio, "sin ninguna explicación ni comprensión del impacto en la industria". "Anticipamos que, de cesar este servicio, operaremos sin la seguridad que esta tecnología nos brinda", había expresado en la nota que difundió.

El pedido se apoya no solo en el crecimiento del turismo emisivo, sino también en el receptivo.

El reclamo cobra fuerza en un escenario en el que la industria busca dejar atrás el impacto negativo que le ocasionó el brote del Covid-19. En enero, el sector movilizó un 148,8% más de pasajeros internacionales comparado al mismo mes de 2022. Pero todavía sigue abajo un 30% versus la prepandemia, respecto de enero de 2019, de acuerdo a los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El pedido se apoya no solo en el crecimiento del turismo emisivo, sino también en el receptivo, teniendo en cuenta su importancia para el país en un momento en el que escasean los dólares. Según el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en lo que va de 2023, arribaron más de 1 millón de visitantes de Brasil, los Estados Unidos, Uruguay y Chile, principalmente. Se espera que la temporada alta concluya con 1,7 millones de turistas, lo que generaría un impacto económico superior a u$s 1370 millones.

"Como representantes de esta industria que nos permite comerciar con el mundo y exportar con gran impacto en lo doméstico, regional e internacional y que, con un enorme esfuerzo está recuperándose de la pandemia luego de millonarias pérdidas, necesitamos poder continuar generando trabajo e invirtiendo para el futuro con las condiciones de previsibilidad y seguridad que pasajeros y autoridades regulatorias necesitan y demandan", concluyó el comunicado de Jurca.