Vuelos: ya se puede salir de Aeroparque al mundo, ¿a qué destinos y a qué precios?

Ya se puede volar a prácticamente cualquier destino del mundo desde el Aeroparque Jorge Newbery, como parte del plan de internacionalización que se impulsa, luego de que se reanudaron los vuelos al exterior desde esta estación.

Las aerolíneas que operan en la terminal porteña comenzaron a vender pasajes con escalas a ciudades de los cinco continentes, desde que en enero el Gobierno levantó la restricción que regía para el aeropuerto metropolitano, que imposibilitaba vender tickets aéreos con conexión (solo estaban habilitados los 'punta a punta', es decir, los que tenían como origen Aeroparque y destino final un aeropuerto de la región).

De esa manera, la terminal aeroportuaria de Capital Federal se convierte en un nexo entre la Argentina y el mundo, con previa conexión en ciudades de la región, donde las líneas aéreas ahora pueden hacer escala con sus vuelos.

El cambio es celebrado por la mayoría de las compañías, teniendo en cuenta el beneficio que genera no solo para su operación, sino también para los usuarios, que tendrán más alternativas a la hora de elegir: podrán optar por comprar los tramos por separado o solo un pasaje que incluya la conectividad desde el destino inicial al final, viajando con la misma aerolínea.

En la medida en que las empresas pongan a la venta los boletos con conexión, ya no será necesario ir a Ezeiza para tomarse un vuelo al exterior, lo que implica un ahorro de tiempo y dinero para quienes viven cerca de la terminal metropolitana.

A QUÉ DESTINOS SE PUEDE VOLAR CON ESCALA DESDE AEROPARQUE Y A QUÉ PRECIO

Por ejemplo, ya se puede viajar a Miami y el Caribe, a sus lugares más demandados, como Punta Cana y Cancún, hasta islas como San Andrés y Aruba. También a capitales europeas y ciudades de Asia, África y Oceanía. Es que casi no hay destino al que no se pueda llegar, teniendo en cuenta que las aéreas extranjeras que operan en Aeroparque cuentan con centros de conexión que unirán Buenos Aires con los sitios más particulares.

Por caso, Latam Airlines es una de las que ya puso a la venta pasajes con escala desde la terminal metropolitana. Desde allí, se puede viajar a más de 140 destinos de 22 países, a través de los tres centros de operaciones que tiene la empresa chilena en Santiago de Chile, Lima y San Pablo.

A estos tres destinos, se puede volar de forma directa para desde allí hacer conexiones internacionales. Entre los más destacados, Latam ya vende boletos para volar desde Aeroparque a Miami con escala en Lima, San Pablo o Santiago de Chile. Por ejemplo, la tarifa más barata para el tramo de ida en esta ruta, con un tiempo de espera de dos horas y 45 minutos para la conexión en el aeropuerto de Guarulhos, cuesta $ 194.637 por pasajero, según arroja la búsqueda en el sitio web de la empresa para salir el 17 de abril.

Latam ya puso a la venta pasajes con escala desde Aeroparque.

Otros casos: un ticket para San José (Costa Rica) sale $ 110.455 el tramo de ida por persona, partiendo el 9 de mayo y haciendo dos escalas: una en Santiago de Chile con ocho horas de espera y otra en Lima con tres horas y 25 minutos de espera. También, se consiguen pasajes de ida a Bogotá por $ 114.635 por persona, saliendo el 23 de mayo con una escala de una hora y 13 minutos en Santiago de Chile; y tickets de ida a Madrid por $ 311.894 por usuario, con una escala de una hora y 45 minutos en San Pablo Paulo

Así, pese a que la compañía dejó de ofrecer vuelos domésticos en la pandemia, conserva sus operaciones internacionales en la Argentina, que ahora amplía con el cambio permitido en Aeroparque. Según le explicaron a El Cronista desde la firma, ya tiene a disposición la misma oferta de vuelos internacionales que brinda saliendo desde Ezeiza.

Por su parte, GOL Linhas Aereas próximamente comenzará a ofrecer vuelos desde Aeroparque a más destinos internacionales, con conexiones en Brasil. Desde la empresa informaron a este medio que la intención es reforzar la presencia más allá del corredor Argentina-Brasil.

GOL Linhas Aereas comenzará a ofrecer vuelos desde Aeroparque a más destinos internacionales, con escala en Brasil.

"Serán vuelos con la propia GOL y con todas las compañías aéreas asociadas que operan en el exterior. Así, se podrá volar desde Aeroparque a San Pablo con GOL y conectar con Air France/KLM para viajar a París o Ámsterdam. De la misma manera, se podrá hacer conexión en San Pablo o Brasilia para luego ir hacia Miami con GOL, y desde allí tomar un vuelo a Nueva York con American Airlines", adelantaron.

Aunque por lo pronto Aerolíneas Argentinas no se ve directamente beneficiada porque sus vuelos internacionales no tienen conexión con otros países, queda igualmente impactada de forma positiva. La aerolínea de bandera tiene un código compartido con GOL, una asociación con esta aérea brasileña que permite a pasajeros de Buenos Aires y el interior llegar con conexiones a destinos a los que Aerolíneas no vuela, y así viajar desde Brasil a otros puntos.

Evita que los usuarios elijan llegar a destinos limítrofes con aéreas que operan en el país y luego opten por compañías de otros, que no están presentes en la Argentina, para llegar al destino final

De esa manera, la derogación de la medida que regía representa una oportunidad para estas empresas que llevan regularmente pasajeros, especialmente, a los Estados Unidos, Brasil, playas del Caribe y Europa, mediante sus hubs regionales. Alrededor del 60% de los viajeros que se movilizan a países limítrofes tienen como punto final otro destino.

"Es una ventaja competitiva. Hace más eficiente la venta de tickets y evita que los usuarios tengan que comprar pasajes por separado, lo que generaba un riesgo: que eligieran llegar a los destinos limítrofes con aéreas como Latam, que opera a nivel local, y luego optaran por compañías de esos países, que no están presentes en la Argentina, para llegar al destino final", indicó una fuente del sector.