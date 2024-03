Adidas registra pérdidas por primera vez en 30 años: a quién responsabiliza y a qué modelos apuesta

Adidas, la mayor firma deportiva alemana, presentó, por primera vez en los últimos 30 años, sus números en rojo. Luego de la desvinculación de Yeezy, la marca creada en colaboración con el rapero estadounidense Kanye West, la compañía perdió u$s 82 millones (75 millones de euros) en 2023. Además, informó que el año pasado sus ventas cayeron 5% respecto al periodo anterior, a u$s 24.000 millones (21.000 millones de euros).

En medio de la presentación de los resultados de la empresa, el exdirector financiero de Puma y actual CEO de Adidas, Bjorn Gulden, reconoció que el negocio de la alemana se vio gravemente afectado por la pérdida de la marca Yeezy, ya que, un año antes tuvo un beneficio neto de u$s 670 millones.

No obstante, también destacó la alta carga impositiva en algunos de los mercados en los que opera, mayores costos y la necesidad de lanzar descuentos. El último balance en rojo de la compañía fue en 1992.

La gigante alemana rompió lazos con el rapero en octubre de 2022, tras varios comentarios antisemitas publicados en las redes sociales. Esa decisión implicó dejar de comercializar la cápsula de zapatillas de inusuales diseños, creada por Kanye West en 2015, que fue un éxito en los Estados Unidos y China. De hecho, suponían un total del 10% de los ingresos de Adidas. Inmediatamente después del cierre de la marca, las ventas disminuyeron un 20% en los Estados Unidos, mientras que, en China, bajaron un 9%.

No obstante, si se tiene en cuenta el año completo, América latina (8,9% más), Asia Pacífico (0,6%) y China (0,4%) fueron los únicos mercados en los que la compañía de las tres líneas aumentó sus ventas. En tanto, la actividad de la alemana en Europa, Oriente Próximo y África cayó 3,7%, mientras que, en los Estados Unidos lo hizo en 18,5 por ciento.

Uno de los modelos reconocidos de la marca de Kanye West

Tras su primer año en el cargo, Gulden, que decidió reanudar la venta de las zapatillas Yeezy para liquidar las existencias restantes, reconoció que "aunque no fue lo suficientemente bueno, 2023 terminó mejor de lo que esperaba a principios de año". La compañía proyectaba una pérdida totalizaría de u$s 771 millones, de los cuales u$s 500 millones serían consecuencias de su ruptura con Kanye West.

Ahora, el ejecutivo intentará aumentar las ventas de Adidas mediante la comercialización de los icónicos modelos vintage de la marca, como las Samba, Gazelle y Campus, que fueron furor en 2023. Al mismo tiempo, buscará recuperar modelos clásicos y populares como la zapatilla de running SL 72 y la zapatilla de baloncesto Superstar, develó Gulden en el comunicado.

Agregó, además, que se la estrategia para 2024 se centrará en el calzado, ya que, en 2023, las ventas de zapatillas crecieron un 4%, mientras que las de ropa cayeron un 6 por ciento. A su vez, aspira a vender sus restantes Yeezy al precio de costo, con lo cual obtendría unos u$s 270 millones extra.