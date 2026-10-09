Respetar la retícula amarilla en avenidas mejora la movilidad urbana y previene el caos vial.

En las grandes ciudades, el tráfico diario suele convertirse en un verdadero dolor de cabeza, y muchas veces el problema principal no es la cantidad de vehículos, sino la falta de cultura vial.

Si alguna vez te has preguntado qué indica una señal de tránsito que muestra un auto sobre una estructura de rejilla y un círculo rojo tachado, debes saber que se trata de la reglamentación oficial conocida como SR-50.

Esta normativa se encuentra detallada en el Manual de señalización y dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras del Gobierno de México, una herramienta fundamental para entender las reglas de circulación vial.

¿Qué es exactamente la señal SR-50 y cuál es su objetivo principal?

La señal SR-50 pertenece a la categoría de señales restrictivas o reglamentarias dentro de la normativa de tránsito mexicana. Su objetivo principal es regular, ordenar y agilizar el flujo vehicular en cruces conflictivos o avenidas con alta densidad de tráfico.

Visualmente, se compone de un pictograma que muestra un auto sobre una estructura de rejilla y un círculo rojo tachado, lo cual transmite un mensaje de prohibición directa e ineludible para todos los conductores que transitan por la vía pública.

La señal SR-50 prohíbe quedar detenido en cruces, evitando cuellos de botella y multas de tránsito. Gobierno de México

¿Por qué está prohibido detenerse sobre la estructura de rejilla amarilla?

Las líneas entrecruzadas pintadas en el pavimento con forma de rejilla —a menudo llamadas cajones viales— delimitan un área crítica que jamás debe ser obstruida. Según las disposiciones del manual, la prohibición indica que ningún conductor debe avanzar y quedar detenido dentro de este cruce, incluso si el semáforo está en luz verde o si se cuenta con derecho de paso.

La única excepción permitida es contar con el espacio libre suficiente al otro extremo de la intersección para cruzarla por completo sin estorbar el tráfico transversal.

¿Cuáles son las consecuencias de ignorar esta señal restrictiva en las calles?

Ignorar la señal SR-50 no solo afecta la fluidez de la movilidad urbana, sino que también conlleva sanciones económicas estipuladas en los reglamentos de tránsito locales. De esta manera, cada gobierno local se encarga de aplicar las multas correspondientes mediante sus agentes de tránsito.

Al no respetar el área marcada con la rejilla y bloquear una intersección, el conductor entorpece el orden vial y pone en riesgo la seguridad de peatones y otros automovilistas .

La próxima vez que manejes tu auto, recuerda evaluar el espacio disponible antes de cruzar cualquier intersección para evitar convertirte en el obstáculo que paraliza la ciudad.