En México, la edad promedio de los camiones de carga supera 19 años.

En esta noticia Programa de renovación

El Gobierno Federal plantea una inversión mixta de MXN $700 mil millones para renovar alrededor de 5 mil kilómetros de carreteras con el objetivo de mejorar la capacidad de transporte de carga del país, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La SICT lanzó un programa para que las Pymes puedan renovar su flota con garantías del gobierno y tasas preferenciales.

En el documento, la administración federal destaca además un avance de 88% en la repavimentación de 51 mil kilómetros de carreteras federales libres de peaje.

Sin embargo, el sector del transporte enfrenta distintos retos que para incrementar su capacidad de transporte, así como la eficiencia del mismo, que incluye retos como la seguridad y la renovación de la flota comercial.

En 2024, el autotransporte trasladó 572 millones de toneladas de mercancías y generó más de 2.3 millones de empleos directos, de acuerdo con el Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025-2030.

Pero la antigüedad de la flota de transporte en México se ubica en 19.3 años, lo que plantea un reto de modernización, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, así como para los hombres-camión.

Ernesto del Blanco, director general de ELAM-FAW Trucks, señaló que la modernización de las carreteras es solo el primer paso para mejorar la logística en México.

Para el líder de ELAM-FAW Trucks, la edad de la flota, la seguridad, los costos de operación y las posibilidades reales de renovación también inciden en la productividad logística.

“Modernizar una carretera mejora la movilidad, pero aprovechar esa infraestructura también requiere vehículos más eficientes, seguros y adecuados a la operación. Renovar una flota no es solo sustituir un camión por otro; es lograr que la nueva unidad tenga sentido económico y operativo para quien la trabaja”, comentó.

Programa de renovación

Para apoyar en la modernización de la flota, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), en colaboración con Nacional Financiera, anunció el Programa de Sustitución y Modernización de Vehículos Pesados, que incluye financiamientos para la compra de camiones nuevos.

Este programa fue lanzado apenas en mayo de este año y tiene el objetivo de fomentar la renovación, a través de la sustitución, de la flota vehicular del autotransporte federal de micro y pequeños transportistas que cuentan actualmente con un parque vehicular no mayor de 30 unidades.

El plan fomentará a que las empresas interesadas puedan acceder a créditos con tasas de interés, plazos y condiciones accesibles, con un respaldo otorgado por el Gobierno Federal, a través del Programa de Garantías NAFIN, ante intermediarios financieros, con un monto máximo de MXN $15 millones por unidad o su equivalente en dólares.

En este sentido, el directivo de ELAM-FAW Trucks señaló que la selección de las unidades, su tecnología y el combustible son clave para mejorar el rendimiento de las unidades.

“El reto no es poner camiones nuevos en circulación por sí mismo. La renovación tiene que responder a la ruta, la carga y los costos reales del transportista. Solo así la tecnología puede convertirse en productividad”, agregó Del Blanco.

Por ello, consideró que es necesario crear condiciones para renovar unidades, incorporar tecnología útil y elegir soluciones adecuadas a cada operación puede traducir la modernización de la infraestructura en mayor productividad para las empresas que mueven mercancías en México.