Poner una botella de plástico con agua en el techo: para qué sirve y por qué se utiliza en más de 20 países.

Una botella de plástico puede transformarse en una fuente de iluminación natural para algunos espacios interiores durante el día. La técnica se utiliza sobre todo en viviendas con pocas ventanas o con techos que dificultan el ingreso de luz.

El sistema se conoce como “lámpara de Moser” y aprovecha la refracción de los rayos solares a través del agua. Para instalarlo, una parte de la botella queda expuesta al exterior y otra permanece dentro de la habitación.

Cómo instalar una botella para iluminar un ambiente

El procedimiento requiere colocar una botella PET transparente llena de agua en una abertura del techo. La parte superior debe quedar orientada hacia el sol para captar la mayor cantidad de luz posible.

Antes de realizar cualquier modificación, es necesario comprobar el tipo de cubierta y su estado. No todos los techos pueden perforarse sin afectar su estructura o provocar filtraciones.

Para hacer la instalación de forma adecuada se recomienda:

resistencia y el material del techo. Revisar la Abrir un espacio del tamaño necesario para introducir la botella. Ubicar el recipiente de forma estable, con una parte dentro y otra fuera. Sellar los bordes con materiales impermeables. Verificar que no ingrese agua durante las lluvias. Consultar las normas de construcción antes de intervenir la cubierta.

Algunas versiones agregan una pequeña cantidad de lavandina o cloro al agua para retrasar la formación de algas. La proporción debe ser moderada y el recipiente debe mantenerse cerrado.

Qué efecto produce la botella con agua

La botella funciona como un difusor de luz solar. Cuando los rayos atraviesan el agua, cambian de dirección y se dispersan dentro del espacio.

A diferencia de una abertura común, el recipiente permite que la claridad se distribuya en un área más amplia. Por eso puede mejorar la iluminación de habitaciones oscuras, pasillos o construcciones con entradas limitadas de luz.

El método solo funciona mientras haya luz solar suficiente. No reemplaza una lámpara eléctrica durante la noche ni garantiza el mismo nivel de iluminación en días nublados.

También es importante revisar periódicamente el estado del plástico, el agua y el sellado. Una botella deteriorada o una instalación defectuosa puede generar filtraciones, humedad o daños en el techo.

Representación creada con IA - El Cronista España

El origen de la llamada lámpara de Moser

La idea fue desarrollada a comienzos de los años 2000 por Alfredo Moser, un mecánico de Uberaba, Brasil. El método surgió durante una etapa en la que varias zonas del país enfrentaban problemas en el suministro eléctrico.

Su propuesta consistía en atravesar el techo con una botella transparente llena de agua. De esta manera, los rayos del sol podían ingresar a espacios que permanecían oscuros durante el día sin utilizar electricidad.

La técnica ganó difusión internacional en 2011, cuando la organización MyShelter Foundation la incorporó al programa Liter of Light en Filipinas. El proyecto buscaba ofrecer una alternativa de bajo costo para mejorar la iluminación de viviendas.

Durante sus primeros años, la iniciativa llegó a miles de hogares en Filipinas y luego se extendió a otros países. Distintas referencias de UNESCO señalaron posteriormente su presencia en más de 30 naciones.

La expansión estuvo relacionada con varios factores:

El empleo de materiales económicos .

La reutilización de botellas de plástico.

La facilidad para replicar el sistema.

La ausencia de consumo eléctrico durante el día.

La posibilidad de que las comunidades participen en la instalación.

Antes de aplicar esta solución en una vivienda, conviene evaluar la estructura del techo y recurrir a un profesional si existe riesgo de afectar la impermeabilización o la seguridad de la construcción.