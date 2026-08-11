Encontrar una botella colocada en el techo de un coche puede llamar la atención de cualquier persona que pase por la calle. Sin embargo, en distintos lugares de América Latina, y también en Argentina, este objeto puede tener un significado mucho más sencillo: indicar que el vehículo está a la venta.

Esta práctica funciona como una señal informal para comunicar que el propietario busca vender el coche. Aunque actualmente existen plataformas digitales y sitios especializados para publicar vehículos usados, todavía pueden encontrarse automóviles que utilizan carteles u objetos visibles para llamar la atención de posibles compradores.

Cuando una persona encuentra una botella apoyada sobre el techo de un automóvil estacionado, una de las explicaciones posibles es que el propietario haya decidido utilizarla como señal para indicar que el vehículo está en venta.

No se trata de una señal oficial de tránsito ni de un código establecido por las autoridades. Es una forma informal de identificar un coche que su dueño quiere vender, similar a colocar un cartel con la palabra “VENDO” o dejar un número de teléfono visible.

La costumbre puede variar según la zona y no todos los conductores utilizan este método. Por eso, una botella sobre el techo no permite confirmar por sí sola que el coche esté a la venta. Para saberlo con seguridad, es necesario observar si existe algún cartel, número de contacto u otra indicación junto al vehículo.

Imagen ilustrativa Shutterstock

Por qué algunas personas colocan una botella sobre el coche

La finalidad principal de utilizar un objeto visible es hacer que el automóvil sea fácilmente identificable para quienes circulan por la zona.

Antes de que las plataformas de compraventa por internet se volvieran habituales, los propietarios podían recurrir a métodos sencillos para anunciar que querían vender un vehículo. Un cartel en el parabrisas o una señal visible desde la calle permitía comunicar esa intención sin necesidad de publicar un aviso formal.

La botella cumple una función parecida: atraer la mirada de quienes pasan cerca del automóvil y diferenciarlo de otros vehículos estacionados.

Qué hacer si encontrás una botella sobre el techo de un coche

Lo primero es no tocar ni retirar la botella. Si el vehículo no es propio, mover un objeto que está sobre el coche puede generar un malentendido con su propietario.

También es importante no asumir que existe algún peligro únicamente porque haya una botella sobre el techo. La presencia del objeto puede tener una explicación completamente cotidiana, como la intención de vender el automóvil.

Si además del objeto hay un cartel con información de contacto y existe interés en comprar el coche, lo recomendable es comunicarse directamente con el propietario utilizando los datos que haya dejado visibles.

¿La botella indica que el coche está abandonado?

No necesariamente. Una botella sobre el techo no es una señal oficial de que un automóvil esté abandonado, ni existe una regla general que establezca que los vehículos en esa situación deban llevar este objeto.

Para determinar si un coche está abandonado intervienen otros factores y, dependiendo de la jurisdicción, pueden existir procedimientos específicos para denunciar o retirar vehículos que permanecen durante largos períodos en la vía pública.

Por eso, si un automóvil genera dudas por su estado o por el lugar donde está estacionado, no conviene retirar objetos ni intervenir por cuenta propia. Ante una situación que pueda representar un problema para la circulación o la seguridad, corresponde recurrir a las autoridades locales.

Una costumbre que convive con las nuevas formas de vender coches

La utilización de objetos o carteles para anunciar la venta de un automóvil pertenece a una forma tradicional e informal de publicidad que todavía puede observarse en algunos lugares.

Actualmente, la mayoría de los vendedores dispone de alternativas como plataformas digitales, concesionarias y sitios especializados. Estas herramientas permiten publicar fotografías, características del vehículo, precio y datos de contacto.

Aun así, las señales visibles desde la calle continúan siendo una manera sencilla de comunicar que un coche tiene intención de ser vendido, especialmente cuando el propietario busca encontrar compradores en su propia zona.