La búsqueda de la felicidad ha definido la historia de la humanidad como ningún otro objetivo. Durante milenios, la religión, el amor y el poder han servido como guías bajo la premisa de satisfacer esta necesidad humana vital, convirtiéndose en el motor principal de comportamiento. En este contexto, el dinero aparece como un factor determinante. Platón, el célebre filósofo griego que vivió entre el 427 a. C. y el 347 a. C., desarrolló una obra profunda que vincula este bien material con el bienestar emocional. Las conclusiones de Platón datan del siglo IV a. C. y ofrecen en la actualidad reflexiones sorprendentemente vigentes. La paradoja de la riqueza y la riqueza: ¿por qué los ricos no son felices según Platón? Para Platón, la noción de felicidad guarda una relación peculiar y restrictiva con el concepto de riqueza. Según la tesis del filósofo, nadie que sea rico puede alcanzar la verdadera felicidad. Esta idea era fundamental para su visión de una sociedad ideal. Dado que la utopía platónica descansa en la felicidad colectiva de los ciudadanos, la acumulación de bienes se convierte en un concepto a eliminar. Para el maestro de Aristóteles, la riqueza desmedida corrompe la posibilidad de un estado de plenitud real. “La pobreza no proviene de una disminución de la riqueza, sino de una multiplicación de los deseos”, concluye el erudito. Esta enseñanza, presente en obras como La República y Fedro, redefine lo que significa carecer de algo. Platón argumenta que la pobreza no es solo la falta de bienes materiales, sino un estado mental provocado por el deseo insaciable de tener más. La verdadera carencia surge cuando las ambiciones superan lo que se posee, generando una sensación de vacío constante independientemente de la cuenta bancaria. La filosofía platónica propone que la riqueza no se mide por las pertenencias, sino por la relación interna con el deseo. Una persona con pocos deseos puede ser considerada rica, mientras que alguien con deseos ilimitados siempre se sentirá en la miseria. En su Academia, Platón enseñaba que la moderación es la base de la verdadera riqueza. Para evitar la sensación de carencia, la herramienta principal es la cultivación del alma y la valoración de lo presente. Estas enseñanzas cobran especial relevancia en la actualidad, donde la publicidad y la comparación social generan constantemente necesidades artificiales. Recuperar la visión platónica permite disociar lo material de lo espiritual para conquistar emociones más libres.