Muchas personas describen una sensación difícil de explicar: cumplen con sus rutinas, estudian, trabajan o mantienen vínculos, pero sienten que su vida real todavía no comenzó. Como si todo fuera una especie de antesala y el momento importante estuviera siempre más adelante. Esta percepción fue analizada por distintos filósofos que intentaron explicar por qué algunas personas viven con la sensación de estar en pausa, esperando un cambio externo que nunca termina de llegar. El filósofo danés Søren Kierkegaard describió distintos modos de vivir. Uno de ellos es el llamado estadio estético, una forma de existencia centrada en la búsqueda de placer, entretenimiento, novedad y evasión del compromiso. Según esta idea, quien siente que su vida todavía no empezó puede estar atrapado en una lógica de espera constante: posterga decisiones importantes, evita compromisos profundos y busca estímulos inmediatos para no enfrentar el aburrimiento o la incertidumbre. Para Kierkegaard, la salida no llega sola. Requiere pasar al estadio ético, que implica elegir un rumbo, asumir responsabilidades y construir una identidad a través de decisiones concretas. La vida no comienza cuando aparece el momento perfecto, sino cuando una persona decide involucrarse en ella. Para Jean-Paul Sartre, las personas son radicalmente libres y responsables de sus elecciones. Su famosa idea sostiene que el ser humano “no es otra cosa que lo que él se hace”. Desde esta mirada, esperar que la vida empiece cuando llegue el trabajo ideal, una pareja determinada o una condición perfecta puede ser una forma de evitar esa libertad. Sartre llamó a esto mala fe: un mecanismo mediante el cual la persona actúa como si factores externos fueran responsables de darle permiso para vivir plenamente. En lugar de asumir que siempre está eligiendo, incluso cuando no hace nada, traslada la responsabilidad hacia el futuro. Esta postura puede generar una sensación persistente de angustia, vacío o frustración, porque el presente queda suspendido en nombre de una vida idealizada que nunca termina de materializarse. El filósofo alemán Martin Heidegger analizó cómo muchas personas viven guiadas por lo que hacen “los demás”, siguiendo rutinas, mandatos sociales y caminos prefabricados. A esto lo llamó el “uno impersonal”, una forma de existencia donde la persona se diluye en expectativas colectivas y pierde contacto con su propio proyecto. Cuando alguien siente que su vida todavía no empezó, según Heidegger, puede estar viviendo una existencia demasiado moldeada por ideas externas sobre éxito, productividad o realización personal. Sin un proyecto propio, la experiencia cotidiana puede sentirse automática, repetitiva y vacía. Aunque cada autor lo explica de manera distinta, los tres coinciden en una idea central: la sensación de que la vida no empezó todavía suele estar vinculada a una desconexión entre lo que una persona hace y las decisiones que realmente quiere asumir. No se trata necesariamente de falta de oportunidades, sino de una relación conflictiva con la libertad, el compromiso y la construcción de sentido personal. Desde esta perspectiva, la filosofía propone una lectura incómoda pero clara: la vida no está esperando empezar en otro momento, sino que se configura a partir de elecciones presentes, incluso en escenarios de incertidumbre.