Muchas personas buscan eliminar la grasa abdominal con caminatas largas, rutinas de cardio o sesiones intensas de gimnasio. Sin embargo, especialistas en actividad física remarcan que existen ejercicios mucho más completos que pueden hacerse en casa y en pocos minutos. En los últimos años, las rutinas de alta intensidad comenzaron a ganar popularidad porque permiten trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo. A diferencia de otros entrenamientos tradicionales, estos movimientos elevan rápidamente la frecuencia cardíaca y aumentan el gasto energético. La combinación entre fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular aparece como una de las claves para reducir los llamados “rollitos” en el abdomen. Además, varios de estos ejercicios no requieren máquinas ni elementos especiales para realizarse correctamente. Uno de los ejercicios más recomendados para perder grasa abdominal es el burpee. Este movimiento combina trabajo muscular y cardio en una sola secuencia, lo que favorece la quema de calorías y ayuda a reducir el porcentaje de grasa corporal. El burpee activa espalda, pecho, piernas, glúteos y brazos al mismo tiempo. Debido a esa exigencia física, muchos entrenadores lo consideran uno de los ejercicios más completos para hacer en casa sin necesidad de equipamiento. Para realizarlo correctamente, se comienza de pie, luego se baja el cuerpo apoyando las manos en el suelo y se lanzan las piernas hacia atrás hasta quedar en posición de plancha. Después se vuelve hacia adelante y se finaliza con un salto corto. Los especialistas suelen recomendar realizar entre 3 series de 8 a 12 repeticiones, descansando aproximadamente un minuto entre cada serie. La intensidad puede ajustarse según el nivel físico de cada persona. Además del trabajo cardiovascular, el burpee fortalece el core y mejora la resistencia física general. Por eso suele incorporarse en entrenamientos funcionales orientados a bajar de peso y tonificar el abdomen. Además del burpee, existen otros ejercicios que ayudan a fortalecer el abdomen y aumentar masa muscular sin necesidad de ir al gimnasio. Muchos de ellos aprovechan el peso corporal y pueden realizarse en espacios reducidos. Entre los ejercicios más utilizados aparecen: Los especialistas explican que estas rutinas pueden realizarse entre 3 y 5 veces por semana, siempre acompañadas de un calentamiento previo. También remarcan que el ejercicio por sí solo no alcanza para eliminar grasa abdominal. Para obtener mejores resultados, recomiendan mantener una alimentación equilibrada, aumentar el consumo de proteínas y reducir los alimentos ultraprocesados y azucarados.