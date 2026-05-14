La posibilidad de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) modifique la fecha de cierre del ciclo escolar 2025-2026 generó dudas entre millones de familias, sobre todo entre quienes tienen hijos en escuelas privadas. Luego de que surgiera la propuesta de adelantar el fin de clases por las altas temperaturas y la organización del Mundial 2026, una de las principales preguntas fue si los colegios particulares también tendrían que suspender actividades antes de tiempo. Hasta el momento, esto no sería obligatorio en todos los casos. Si bien las escuelas privadas del Sistema Educativo Nacional deben cumplir con procesos oficiales ante la SEP, como evaluaciones, entrega de calificaciones y trámites administrativos, muchas cuentan con margen para organizar sus actividades académicas internas. La discusión comenzó después de que autoridades educativas plantearan la posibilidad de concluir el ciclo escolar antes de lo previsto como medida preventiva frente al calor extremo y las complicaciones de movilidad que podrían generarse durante el Mundial 2026. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que aún se trata de una propuesta en análisis y no de una decisión oficial. Carlos Villar, director de estrategia de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP), explicó que las instituciones privadas tienen sustento legal para continuar con actividades académicas incluso si las escuelas públicas terminan el ciclo antes. El artículo 87 de la Ley General de Educación establece que el calendario escolar debe contemplar entre 185 y 200 días efectivos de clase, por lo que un recorte anticipado podría afectar el cumplimiento de los objetivos académicos. El representante advirtió que suspender clases tendría consecuencias para estudiantes y padres de familia, especialmente por el rezago educativo que aún persiste tras la pandemia y por las dificultades de organización para quienes dependen de los horarios escolares. Además, indicó que las colegiaturas no necesariamente tendrían que reembolsarse si las escuelas mantienen servicios académicos y administrativos en funcionamiento. Ante este panorama, varios colegios privados ya evalúan mantener su calendario original o implementar modelos híbridos con actividades de reforzamiento académico durante junio y julio. Hasta ahora, el Gobierno federal no ha emitido un acuerdo definitivo sobre un posible adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026, por lo que el tema continúa bajo análisis. Mientras tanto, tanto escuelas privadas como familias permanecen atentas ante posibles cambios en la organización académica y las vacaciones de verano.