En el Hot Sale 2026, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, será una posibilidad de encontrar ofertas y promociones para el 81% de los compradores online. La treceava edición de esta campaña organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) será la más tecnológica, ya que 6 de cada 10 utiliza la inteligencia artificial (IA) como herramienta de validación masiva. En la conferencia de prensa para presentar el Hot Sale, Daniela Orozco, directora de estudios de mercado e inteligencia de negocios de la AMVO, aseguró que las herramientas de IA están en tendencia en las compras online, especialmente por el uso de agentes de inteligencia artificial en el proceso de compra. “El agentic commerce se está volviendo una temática muy relevante para todos nosotros y para el interesado en comprar durante Hot Sale, por lo menos cinco de cada 10 están interesados en herramientas de guía, especialmente para temas de validación”, detalló Orozco. En la comparación de precios, productos y búsqueda de recomendaciones, los consumidores ya usan la IA. De acuerdo con un estudio de la AMVO, se estima que 6 de cada 10 usuarios interactuarán con estas herramientas para facilitar sus compras. Lo anterior tiene sentido, pues como mencionó Pierre-Claude Blaise, CEO de la AMVO, el consumidor ya es cada vez más estratégico. En cuanto al perfil del comprador del Hot Sale es 41% un comprador estratégico, 27% un cazador de ofertas, 17% un explorador oportunista, 11% un comprador por impulso puro y 5% un comparador por conveniencia. Hoy, de acuerdo al Estudio de Venta Online 2026, el consumidor mexicano investiga, compara y decide antes de llegar al punto de venta: 66% consulta en línea previo a visitar una tienda y 71% combina activamente el canal digital con el físico. “El canal digital no vende, convence. Hoy es donde empieza prácticamente toda decisión de compra, incluso las que terminan en una tienda física. Hot Sale se consolida como el espacio que acompaña ese proceso, facilitando la búsqueda, simplificando la comparación y conectando a las personas con las marcas en un entorno confiable”, comentó Pierre Blaise, durante su participación en la presentación de esta campaña de descuentos. En este contexto, la campaña de Hot Sale 2026 —de la mano de la agencia TRÓPICA— resalta el concepto creativo “¿Sale o no sale?”, inspirado en ese momento decisivo que todos los consumidores experimentan antes de concretar una compra. Más que frenar la decisión, este instante refleja a un comprador más informado, que valora la certeza tanto como el precio. Los mexicanos no solo compran mejor, compran inteligente. Investigan, comparan y deciden. De acuerdo con el reporte Pulso HOT SALE 2026, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) a través del panel online Qué Piensas de QuestionPro, 7 de cada 10 son consumidores recurrentes. La meta es superar a doble dígito las ventas por MXN $42 mil millones de pesos en la edición anterior. El perfil del comprador se concentra en niveles socioeconómicos altos (ABC+), con un 49% hombres y 51% mujeres, de una edad promedio de 37 años. La generación millennial representa la mayor proporción de los interesados (38%), y un 30% es de la generación Z. La 13ª edición de Hot Sale contará con Mercado Pago como patrocinador oficial por tercer año consecutivo. Entre las empresas participantes, que suman alrededor de 700, se encuentran: Farmacias Guadalajara, Chedraui, Sillas ADS, Samsung, Puma, Ray-Ban, The Home Depot, Elektra, SHEIN, SmartFit, Telcel, Coppel, Walmart, Totalplay, Sam’s Club, Bodega Aurrera, Sears, Sanborns, TikTok Shop, entre otras.