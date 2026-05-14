La Secretaría de Turismo y Concanaco Servytur confirmaron el lanzamiento de la segunda edición de La Gran Escapada, estrategia nacional que busca impulsar el turismo interno y beneficiar a miles de empresas mediante promociones, descuentos y experiencias turísticas en todo México. La secretaria Josefina Rodríguez Zamora explicó que esta iniciativa “fortalece el turismo nacional, impulsa el consumo local y genera Prosperidad Compartida”. El programa contempla una derrama económica superior a 44 mil millones de pesos durante el periodo promocional que se realizará del 18 al 21 de junio. Aunque el anuncio incluye una cifra millonaria, el recurso no será entregado directamente a comerciantes o prestadores de servicios. El beneficio llegará mediante incremento de reservaciones, mayor visibilidad nacional y crecimiento del consumo turístico en hoteles, restaurantes, agencias y negocios familiares registrados. La convocatoria está dirigida a empresas turísticas de todos los tamaños, incluyendo hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores turísticos y pequeños negocios familiares. También podrán registrarse guías turísticos, transportistas, cocineras tradicionales y prestadores relacionados con experiencias culturales y recreativas. Octavio de la Torre de Stéffano señaló que el objetivo es “activar al sector, fortalecer la oferta nacional y preparar a los negocios familiares turísticos”. El dirigente empresarial destacó que las promociones registradas tendrán alcance nacional dentro de la plataforma oficial del programa turístico. • Hoteles y hospedajes. • Restaurantes y rutas gastronómicas. • Agencias de viajes y operadores turísticos. • Experiencias culturales y ecoturismo. • Negocios familiares del sector turístico. Las autoridades confirmaron que el plazo máximo para registrar promociones y experiencias concluirá el próximo 17 de junio. Después de esa fecha, las ofertas aparecerán oficialmente en la plataforma nacional disponible para viajeros interesados en recorrer distintos destinos del país. Para participar será indispensable contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT), documento que garantiza que las empresas cumplen con la normatividad vigente. La Secretaría de Turismo explicó que este requisito brinda “mayor certidumbre y confianza” a consumidores y visitantes nacionales. • Registro abierto hasta el 17 de junio. • Promociones visibles del 18 al 21 de junio. • Es obligatorio contar con Registro Nacional de Turismo. • La plataforma tendrá alcance nacional. El Gobierno federal aclaró que la derrama económica proyectada no corresponde a subsidios, transferencias o depósitos directos para empresas inscritas. Los beneficios se generarán mediante incremento de ventas, reservaciones, flujo turístico y consumo en establecimientos participantes durante la campaña nacional. • No habrá depósitos directos del Gobierno. • El beneficio será por aumento de clientes y consumo. • La campaña busca elevar reservaciones y ventas. • Más de 108 mil experiencias participaron en 2025. Josefina Rodríguez recordó que en 2025 esta estrategia generó más de 40 mil millones de pesos “en un solo fin de semana”, recursos que beneficiaron directamente a comercios y comunidades turísticas. Además, la edición pasada registró más de 108 mil experiencias turísticas en todo el país.