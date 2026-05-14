Este jueves, 14 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.0971 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.6%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.16 pesos y un mínimo de 20.13 pesos. En la última semana, el Euro registró un leve retroceso de -0.91% y en el último año acumula una caída más pronunciada de -7.91%, evidenciando una tendencia bajista sostenida en su cotización. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro mostró una clara tendencia bajista: 7 descensos y 3 avances, con repuntes puntuales y un cierre débil que refleja predominio vendedor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.45%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 6.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante que refuerza la confianza entre los inversores. Esta subida se refleja en un entorno económico favorable, donde la demanda de la moneda europea ha crecido. A medida que avanzan los días, es crucial observar si esta tendencia positiva se sostiene y se traduce en un rendimiento aún más fuerte del Euro, o si se enfrenta a correcciones en el futuro próximo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.