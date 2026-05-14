La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marcó una fecha clave en el calendario de la electromovilidad nacional. Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que el próximo 7 de junio se presentará oficialmente el prototipo de Olinia, el vehículo eléctrico mexicano que busca revolucionar el transporte urbano. El proyecto, que nació bajo la premisa de soberanía tecnológica, no limitará su alcance al territorio azteca. Según detalló el Ejecutivo, la estrategia comercial contempla una agresiva expansión hacia los mercados de América Latina, donde la infraestructura vial comparte desafíos similares a los de México. En América Latina, China pisa fuerte en el mercado de autos eléctricos con un crecimiento significativo, impulsado por las inversiones estratégicas y la oferta competitiva de los fabricantes. Empresas como BYD y Great Wall Motor no solo exportan vehículos, sino que también están estableciendo instalaciones de fabricación locales, lo que demuestra su compromiso a largo plazo con la región. Sin embargo, Roberto Capuano Tripp, director del Proyecto Olinia, explicó que el mercado de exportación prioritario de Olinia no es Estados Unidos ni Canadá, sino las naciones del Cono Sur y Centroamérica. Por lo que el vehículo competirá con las exportaciones asiáticas. “Nuestro mercado más importante de exportación está al sur porque la forma en que nos movemos en México se parece mucho a la de Perú, Colombia, Chile, Argentina, Nicaragua y Guatemala”, señaló Capuano. El directivo reveló que ya existen acercamientos con diversos gobiernos de la región interesados en este modelo de bajo costo operativo. La ventaja competitiva de Olinia reside en su diseño compacto, ideal para las calles angostas y el tráfico denso característico de las metrópolis latinoamericanas. La necesidad de vehículos eficientes y económicos ha generado un nicho que el gobierno mexicano pretende liderar. El proyecto Olinia contempla inicialmente dos prototipos enchufables de baja velocidad. El primero es un vehículo de pasajeros con capacidad para el conductor y hasta cinco acompañantes, enfocado en la movilidad familiar urbana. La segunda unidad está diseñada para el sector logístico con un vehículo eléctrico de carga para dos pasajeros capaz de transportar 600 kilogramos. Esta capacidad es equivalente, aproximadamente, al peso de una máquina expendedora de refrescos de gran tamaño. Ambos modelos están diseñados bajo un esquema de colaboración público-privada. Mientras el gobierno actúa como catalizador del proyecto, se espera que la inversión privada sea el motor de la cadena de suministro y el capital necesario para las plantas de ensamblaje. Aunque el proyecto fue presentado formalmente en mayo de 2025, el escalamiento industrial será gradual. El objetivo inicial es arrancar con una producción de 20,000 unidades anuales, con una hoja de ruta que apunta a alcanzar las 50,000 unidades en un plazo de cuatro años. A largo plazo, Capuano estima que el potencial del mercado podría permitir ventas de hasta 100,000 autos al año. Para lograrlo, los dos primeros años serán críticos para establecer la infraestructura de manufactura y asegurar el flujo de componentes nacionales. Las autoridades destacaron que Olinia inaugura la categoría de “vehículo urbano ligero”, un segmento inexistente hoy en día que permitirá a México gozar de la ventaja de ser el primero en el mercado regional.