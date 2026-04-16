La célebre frase “el sabio habla porque tiene algo que decir; el necio, porque tiene que decir algo”, atribuida a Platón, cobra hoy una vigencia inusitada. En una era dominada por la inmediatez digital, este pensamiento de la Antigua Grecia invita a cuestionar si las intervenciones diarias nacen de una reflexión profunda o del simple impulso de evitar el silencio. Para Platón, el diálogo no era un mero intercambio de sonidos, sino la herramienta fundamental para construir conocimiento y profundizar en la realidad. Bajo esta óptica, la palabra es un medio sagrado para desarrollar ideas y contrastar opiniones, dejando de lado la comunicación superficial que no persigue un objetivo claro ni aporta valor al entorno. Uno de los pilares de esta filosofía es la distinción entre el acto automático de hablar y la intencionalidad de comunicar. Mientras que hablar puede ser una reacción instintiva para llenar un espacio vacío, comunicar requiere un sentido de propósito que trasciende la palabra misma, buscando generar un impacto real en el interlocutor. En la vida cotidiana, es común caer en la trampa de la verborragia sin contenido. Platón sugiere que el valor de nuestra voz no reside en la cantidad de frases emitidas, sino en la relevancia de su contenido; una sola intervención con sentido puede ser mucho más poderosa que un discurso extenso carente de una intención definida. El enfoque platónico pone en evidencia que el silencio no es una carencia, sino el espacio necesario para el pensamiento previo. El sabio no se deja llevar por el impulso del momento, sino que elige el momento preciso para intervenir, asegurándose de que su aporte sea una pieza clave en el rompecabezas de la conversación. Esta consciencia sobre el lenguaje no busca imponer una rigidez absoluta, sino fomentar una relación más responsable con la palabra. Al ordenar las ideas antes de expresarlas, logramos que el mensaje sea más nítido, efectivo y, sobre todo, respetuoso con el tiempo y la atención de quienes nos escuchan. En definitiva, la sabiduría reside en entender que la voz es un recurso valioso. Reflexionar sobre si se habla por necesidad de figurar o por el deseo de aportar algo genuino es, quizás, el primer paso para recuperar la calidad en la comunicación humana que tanto promovieron los grandes pensadores clásicos.