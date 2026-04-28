Este martes, 28 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.3854 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.02%. En la última semana, la cotización del Dólar avanzó 0.36%, pero en el último año acumuló una variación de -10.40%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia bajista anual. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia mayormente alcista, con 7 avances y 3 retrocesos; se observaron dos rachas de tres subidas consecutivas, correcciones breves y un cierre al alza tras un bache de dos días. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 3.52%, es mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.70%. Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que su valor ha estado aumentando en comparación con los días pasados, lo que sugiere un mayor interés en la moneda. Por otro lado, los días anteriores mostraban fluctuaciones moderadas, pero en general, el Dólar ha logrado estabilizarse en su nueva posición más alta. La tendencia actual podría estar relacionada con factores económicos y políticos que han generado confianza en la moneda. En resumen, la reciente tendencia al alza del Dólar podría reflejar un entorno económico favorable que promueve su demanda. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.