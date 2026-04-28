Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó cierres parciales y desvíos de carriles entre el lunes 27 de abril y el viernes 1 de mayo, en el marco de obras civiles y la instalación de nuevos equipos tecnológicos en el kilómetro 56 de la vía. Los trabajos se realizarán en horario de 8:00 a 18:00 horas y afectarán de forma progresiva distintos carriles según el día. En marzo de 2026 transitaron 4,567,509 vehículos, la cifra mensual más alta del año, según la Coordinación de Desarrollo, Análisis Estadístico y Políticas Tarifarias de Capufe. En total, más de 4 millones de autos utilizan la autopista cada mes, que se verán afectados por estas medidas; lo que la convierte en una de las más transitadas del país. En dirección Puebla, el lunes 27 impactó en los carriles de baja y media; el martes 28 le toca al carril de alta; y el miércoles 29 y jueves 30 habrá afectaciones parciales por configuración de equipos. El sentido Ciudad de México sigue un esquema similar, iniciando el jueves 29 de abril y concluyendo el viernes 1 de mayo. El motivo técnico detrás de los cierres es la instalación, configuración y calibración de sistemas WIM (Weigh in Motion), una tecnología de peaje dinámico que mide el peso de los ejes de cada vehículo mientras circula a velocidad normal, sin necesidad de detenerse. Su implementación forma parte del proceso de modernización de la infraestructura carretera federal y del programa Cero Efectivo impulsado por el gobierno mexicano. Esta tecnología se complementa con el sistema de cobro automático TAG mediante el dispositivo IAVE, un sticker adherible con valor de 90 pesos que permite transferir el pago del peaje de forma remota y sin reducir la velocidad. Ante cualquier eventualidad durante las obras, Capufe pone a disposición de los usuarios la línea 074 y su cuenta oficial en la plataforma X como @CAPUFE. La autopista cuenta con cinco tramos y sus respectivas casetas de cobro. En conjunto, una moto paga 113 pesos y un automóvil 226 pesos para recorrer el trayecto completo. Las casetas de mayor costo son: Para quienes buscan agilizar sus viajes, el sistema IAVE sigue disponible para trámite en línea a través del portal oficial de Capufe.